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Vagner Love tehdit etti, Beşiktaş disiplin süreci başlattı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.01.2019 20:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu ancak henüz bir takımla anlaşamayan Brezilyalı forvet Vagner Love, kulübün kendisine 5 aylık borcu olduğunu ve ödeme yapılmaması durumunda FIFA'ya gideceğini söyledi. Beşiktaş Kulübü ise Vagner Love'un izinsiz röportaj verdiği için hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Vagner Love tehdit etti, Beşiktaş disiplin süreci başlattı

Brezilya'da Radio Bandeirantes'e röportaj veren Vagner Love, ''Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Ay sonunda 6 olacak... Bu sorun hala çözülemediği için transfer görüşmeleri yapamıyorum. Daha 1.5 yıllık kontratım var. Ben tüm kurallara uyuyorum. Antrenmana çık diyorlar, çıkıyorum. Benim içim rahat çünkü FIFA, bu tür durumlarda oyuncuları koruyor. Eğer bana ödeme yapmazlarsa FIFA'ya giderim'' dedi.

''ŞENOL GÜNEŞ BANA KULÜP BAKMAMI SÖYLEDİ"
Teknik direktör Şenol Güneş ile konuştuğunu da söyleyen Love, ''Şenol Güneş ile konuştuk ve bana diğer oyuncuları tercih ettiğini söyledi. Türkiye'de gol kralı oldum, 2018'de de Beşiktaş'a geldim. Her şeyin iyi olacağını düşünmüştüm ama malesef öyle gitmedi. Teknik direktörümüz artık beni düşünmediğini ve kulüp bakmamı söyledi. Ben de ona eğer paramı verirseniz hayatımı sürdürmeye devam ederim dedim. Bana yapılan şeyler, Beşiktaş'ın karakterine uymuyor'' sözlerini kullandı.

BEŞİKTAŞ: VAGNER LOVE İÇİN DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullandı.

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vagner love Beşiktaş fifa

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