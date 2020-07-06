Vagner Love Kazakistan Ligi ekibi Kairat'a transfer oldu

Türkiye’de daha önce Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen, siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra Corinthians ekibine transfer olan Vagner Love, kariyerine başka bir yön verdi. Vagner Love, Kazakistan’da kariyerine devam edecek. Love, hangi takıma transfer oldu? Resmi açıklama geldi.

YENİ TAKIMI KAİRAT

Kazakistan’da liderliğini sürdüren Kairat ekibi, Brezilyalı golcü Vagner Love’u kadrosuna kattı. Futbolcunun havaalanından indiği fotoğraf paylaşıldı. Mesajda, “Hoş geldin Vagner!” ifadelerine yer verildi.

"YENİDEN SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Bu arada Vagner Love, gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, “Umarım sağlık kontrolü gibi gereken formaliteler bir an önce tamamlanır ve antrenmanlara başlayabilirim. Yeniden maçlara çıkarak sahada elimden gelenin en iyisini vermeye ve takımımı hedeflerine ulaştırmaya çalışacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum” dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN NEDEN AYRILDI

3 milyon 750 bin Euro karşılığında siyah-beyazlılara transfer olan golcü futbolcu, Beşiktaş'tan neden ayrıldığı sorulduğunda deyim yerindeyse zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Alacakları konusunda da sıkıntı yaşadığını anlatan Love, “Beşiktaş'taki problem, bana hiçbir şey söylenmemesiydi. Sorun neyse bana söyleselerdi. Ben diyaloğa açık biriyim. Eğer ortada bir problem varsa, yüzüme karşı söylenmesini ve benimle konuşulmasını isterim. Kulübün yaşadığı mali problemler vardı, ayrıca ülkede de öyleydi” ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş ile 2,5 yıllık anlaşma sağlayan Love, yıllık 1 milyon 850 bin Euro kazanıyordu. (Ajansspor)