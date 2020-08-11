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Vagner Love ve Loris Karius’tan sportif ceza talebi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.08.2020 15:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş’tan ayrılan Vagner Love ve Loris Karius, FIFA’ya, siyah-beyazlı kulüp için sportif ceza talebinde bulundu.

Vagner Love ve Loris Karius’tan sportif ceza talebi

Vagner Love ve Loris Karius, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulunurken, Guti , Kagawa ve Talisca’nın menajerleri de ödemeler için FIFA’ya başvurdu.

Konularla ilgili olarak ise Beşiktaş bir açıklama yaptı. Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu Loris Karius tarafından şirket aleyhine FIFA 20-00497 nezdinde açılan alacak davasında futbolcu 808 bin Euro bakiye garanti ücret, kira ve avukatlık ücreti ödenmesinin işlemiş ve işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini ve yine FIFA talimatının 12bis maddesi kapsamında şirkete sportif ceza verilmesini talep etmiştir. 30 Nisan 2020 tarihinde futbolcuya 31 Aralık 2019 öncesi doğmuş ve ödenmemiş olan alacakları ödenmiştir. Bu ödemeler de şirket tarafından FIFA’ya bildirilmiştir. FIFA tarafından 5 Haziran 2020 tarihinde gönderilen kısa karara göre, şirketin futbolcuya 425 bin 500 Euro ödemesine karar verilmiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket, bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tabloya yansıtmıştır.

Futbolcu Vagner Love tarafından şirket aleyhine FIFA 20-00607 nezdinde açılan alacak davasında futbolcu 24 Ocak 2019 tarihinde imzalanan karşılıklı fesih sözleşmesi kapsamında 403 bin Euro ödenmesine karar verilmesini, ayrıca FIFA talimatları 12bis maddesine göre şirkete sportif ceza verilmesi talep edilmiştir. 30 Nisan 2020 tarihinde futbolcuya 31 Aralık 2019 öncesi doğmuş ve ödenmemiş olan 195 bin Euro alacakları ödenmiştir. Bu ödemeler de FIFA’ya bildirilmiştir. Ancak 31 Ocak 2020 vadeli 65 bin Euro ana alacak ile toplam 91 bin Euro cezai şartın ödenmesine karar verilmesi riski devam etmektedir. Yargılama devam etmekte olup, şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır.

Futbolcu Loris Karius tarafından şirket aleyhine FIFA 20-00748 nezdinde açılan alacak davasında futbolcu, 426 bin Euro alacağını iddia etmiş ve bu bedellerin ödenmesini talep etmiştir. Futbolcu bu davada 04 Mayıs 2020 tarihli fesih öncesi doğmuş alacaklarını talep etmiştir. Bu bedellerin Covid-19 kapsamında futbolcu tarafından hak edilmediği, feshin haksız olduğu, şirketin davada sunulan cevaplarında sunulmuştur. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmış."

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