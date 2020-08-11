Vagner Love ve Loris Karius’tan sportif ceza talebi

Vagner Love ve Loris Karius, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulunurken, Guti , Kagawa ve Talisca’nın menajerleri de ödemeler için FIFA’ya başvurdu.

Konularla ilgili olarak ise Beşiktaş bir açıklama yaptı. Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu Loris Karius tarafından şirket aleyhine FIFA 20-00497 nezdinde açılan alacak davasında futbolcu 808 bin Euro bakiye garanti ücret, kira ve avukatlık ücreti ödenmesinin işlemiş ve işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini ve yine FIFA talimatının 12bis maddesi kapsamında şirkete sportif ceza verilmesini talep etmiştir. 30 Nisan 2020 tarihinde futbolcuya 31 Aralık 2019 öncesi doğmuş ve ödenmemiş olan alacakları ödenmiştir. Bu ödemeler de şirket tarafından FIFA’ya bildirilmiştir. FIFA tarafından 5 Haziran 2020 tarihinde gönderilen kısa karara göre, şirketin futbolcuya 425 bin 500 Euro ödemesine karar verilmiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket, bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tabloya yansıtmıştır.