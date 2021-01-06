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Vahap Küçük Hayır Çarşısı açılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 06.01.2021 17:54 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda incelemelerde bulundu.

Vahap Küçük Hayır Çarşısı açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri bu çarşıda bir araya getireceklerini söyledi.
Tüm Türkiye’de yapmış olduğu hayırsever çalışmalarla her kesimden insanın takdirini toplayan Malatyalı hayırsever iş adamı Rahmetli Vahap Küçük’ün ismi, adına yakışır bir şekilde hayır çarşısında yaşayacak. Malatya’daki dar gelirli ve yoksul kimselerin ihtiyaçlarını karşılayacağı çarşının açılışı yarın Kernek Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Açılış öncesi çarşıda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız tarafından Kernek Külliyesi altında bulunan 700 metrekarelik alanda oluşturulan hayır çarşımızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız kart sistemiyle ihtiyaçlarını hiçbir ücret ödemeden sadece puan sistemiyle karşılayabilecekler. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılan yardımlar market konseptinde dizayn edilen bu çarşımızda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırılmış olacak. Vahap Küçük Hayır Çarşımızın açılışını 7 Ocak Perşembe günü saat 13.00’ te gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Vahap Küçük Hayır Çarşısı açılıyor

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