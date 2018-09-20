Slimani için bomba itiraf!

Islam Slimani’yi keşfeden Trabzonspor'un eski hocası Vahid Halilhodzic, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcuyu Cezayir Ligi'nde Belouizdad forması giydiği 2011-12 sezonunda, o dönem başında olduğu Cezayir Milli Takımı’nın kadrosuna alan Halilhodzic, Slimani'yi milli takıma aldığı için o dönem sıkıntı yaşadığı itirafında bulundu.
TEKNİĞİ İYİ DEĞİL AMA KAFA TOPLARI BENİ ETKİLEMİŞTİ
Bir dönem Trabzonspor’un da başında bulunan Boşnak teknik adam "Cezayir ligine maç izlemeye gitmiştim. Burada Islam Slimani’yi ilk kez gördüm. Teknik olarak üst düzey bir oyuncu olmasa da benim hoşuma gitti. Gücü, hızı ve kafa toplarındaki etkinliği beni etkilemişti. Sonuç olarak kendisini milli takıma almaya karar verdim ve kadroya dahil ettim" diye konuştu.
"FEDERASYON BAŞKANI BANA GÜLMÜŞTÜ"
Son olarak Japonya Milli Takımı’nı çalıştıran Halilhodzic şöyle devam etti:
"Slimani’yi milli takıma çağırdığımda federasyon başkanı bile bana gülmüştü. Kimse onun böyle iyi bir oyuncu olacağına inanmıyordu. Teknik-taktik açıdan iyi olmasa da sonradan bu yönlerini de geliştirdi. Onun yüzünden eleştirilerle karşı karşıya kaldım.”
Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!
Şenol Güneş: 70 senedir düşünmemişsin, bir düşün ya
Aykut Kocaman: Geri döneceğim...
Fenerbahçe forması giyen Amanda Cerny Türkiye'ye geldi
Fenerbahçe milli yıldız Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı
Wesley Sneijder'den Galatasaray sözleri
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu
Beşiktaş'ta Negredo'dan sonra Vagner Love da gidiyor
İtalya Serie B'deki maçlara süresiz ara verildi
Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!
Ronaldo'ya Türkiye'den flaş teklif!
Çekya'da Semih Kaya fırtınası
Antonella Fiordelisi, Salernitana'ya destek vereceğini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum