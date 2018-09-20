Slimani için bomba itiraf!

Islam Slimani’yi keşfeden Trabzonspor'un eski hocası Vahid Halilhodzic, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcuyu Cezayir Ligi'nde Belouizdad forması giydiği 2011-12 sezonunda, o dönem başında olduğu Cezayir Milli Takımı’nın kadrosuna alan Halilhodzic, Slimani'yi milli takıma aldığı için o dönem sıkıntı yaşadığı itirafında bulundu.

TEKNİĞİ İYİ DEĞİL AMA KAFA TOPLARI BENİ ETKİLEMİŞTİ

Bir dönem Trabzonspor’un da başında bulunan Boşnak teknik adam "Cezayir ligine maç izlemeye gitmiştim. Burada Islam Slimani’yi ilk kez gördüm. Teknik olarak üst düzey bir oyuncu olmasa da benim hoşuma gitti. Gücü, hızı ve kafa toplarındaki etkinliği beni etkilemişti. Sonuç olarak kendisini milli takıma almaya karar verdim ve kadroya dahil ettim" diye konuştu.

"FEDERASYON BAŞKANI BANA GÜLMÜŞTÜ"

Son olarak Japonya Milli Takımı’nı çalıştıran Halilhodzic şöyle devam etti:

"Slimani’yi milli takıma çağırdığımda federasyon başkanı bile bana gülmüştü. Kimse onun böyle iyi bir oyuncu olacağına inanmıyordu. Teknik-taktik açıdan iyi olmasa da sonradan bu yönlerini de geliştirdi. Onun yüzünden eleştirilerle karşı karşıya kaldım.”

