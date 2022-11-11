Vahşi hayvanların saldırdığı ahırda 11 küçükbaş hayvan telef oldu

Saldırıda 4 hayvan yaralı olarak kurtulurken 4 hayvan da kayboldu.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Alibozlu köyü Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanında bulunan ahırında yıllardan beri küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Habib Mülayim saat 01.00 sıralarında hayvanlarını yemledikten sonra evine gitti.

Sabah saatlerinde ahıra gelen Mülayim, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Hayvanların birçoğunun parçalandığını ve korkmuş halde olduklarını gören Habib Mülayim, çevrede yaptığı incelemede 11 küçükbaş hayvanın telef edildiğini, 4 hayvanın yaralandığını, 4 hayvanın da kaybolduğunu tespit etti. Ahıra gece saatlerinde vahşi hayvanların saldırdığı iddiası üzerinde durulurken, yaşadığı şoku dile getiren Habib Mülayim, 50 yıldan beri aynı yerde hayvancılık yaptıklarını, nasıl bir tür hayvanın saldırdığını çözemediklerini söyledi.

“HANGİ HAYVANIN YAPTIĞINI BİLMİYORUZ”

Sabah saatlerinde ahıra geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını ifade eden Mülayim, “Burada yıllardan beri küçükbaş hayvancılığı yetiştiriyorum. Evimin altında ahırım var. Hayvanlarımı ahıra koydum, akşam yemledim. Sabah geldim hayvanlarımın ahırında olmadığını hissettim. Mağaranın diplerine geldikçe 3-5 tanesinin parçalandığını gördüm. Arazinin hepsini tespit ettim. Ne olduğunu, ne olacağını da bilmiyorum. Hangi bir tür hayvanın bu zararı vereceğini bilmiyorum. Hayvanlarımın 11 tanesi ölmüş, 4 tanesi yaralı 4 tanesi de kayıp. Bölgemizde 50 yıldan beri atadan dededen beri bu işi yapıyoruz. Ama ne olduğunu çözemedik. Ne durumda olduğunu çözemedik. Yani Allah kimsenin başına getirmesin bu durumu. Çok kötü bir olay. Hangi bir hayvanın yaptığını bilmiyoruz” diye konuştu.

