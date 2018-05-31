Vaiz Mübarek El-Bathali: Mohamed Salah oruç tutmadığı için sakatlandı

Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçında sakatlanan Mısırlı yıldız Mohamed Salah hakkında flaş bir yorum geldi.
''HAYATIMIZ ALLAH'IN ELİNDE''
Kuveytli din adamı Vaiz Mübarek El-Bathali, Salah hakkında "Allah, oruç tutmadığı için Salah'ı cezalandırdı. Hayatımız Allah'ın elinde, yaptıklarımıza göre şekilleniyor. İyiyi ve kötüyü o biliyor. Belki de sakatlık onun için daha iyiydi" sözlerini kullandı.
Öte yandan Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın Dünya Kupası'na yetişme ihtimalinin fazla olduğunu açıkladı. (SPORX)
Fernando Torres'in Sagan Tosu'ya transferini yanlışlıkla açıkladılar
FIFA, Manisaspor'u küme düşürebilir
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Beşiktaş ve Ricardo Quaresma yol ayrımında
Aziz Yıldırım Ömer Faruk Beyaz'la sözleşme imzaladıklarını açıkladı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman imzayı attı
Alvaro Negredo'ya teklif geldi
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri
Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu
Martin Skrtel için şimdi de Newcastle United devrede
Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu
Gökhan Zan yeniden Hatayspor'da
Milan Avrupa kupalarından men edilebilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum