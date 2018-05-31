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Vaiz Mübarek El-Bathali: Mohamed Salah oruç tutmadığı için sakatlandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.05.2018 08:00 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan ve Dünya Kupası'nda oynaması tehlikeye giren Muhammed Salah hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.

Vaiz Mübarek El-Bathali: Mohamed Salah oruç tutmadığı için sakatlandı

Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçında sakatlanan Mısırlı yıldız Mohamed Salah hakkında flaş bir yorum geldi.

''HAYATIMIZ ALLAH'IN ELİNDE''

Kuveytli din adamı Vaiz Mübarek El-Bathali, Salah hakkında "Allah, oruç tutmadığı için Salah'ı cezalandırdı. Hayatımız Allah'ın elinde, yaptıklarımıza göre şekilleniyor. İyiyi ve kötüyü o biliyor. Belki de sakatlık onun için daha iyiydi" sözlerini kullandı.

Öte yandan Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın Dünya Kupası'na yetişme ihtimalinin fazla olduğunu açıkladı. (SPORX)

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Salah real madrid Şampiyonlar Ligi liverpool

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