Vaiz Mübarek El-Bathali: Mohamed Salah oruç tutmadığı için sakatlandı

Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçında sakatlanan Mısırlı yıldız Mohamed Salah hakkında flaş bir yorum geldi.

''HAYATIMIZ ALLAH'IN ELİNDE''

Kuveytli din adamı Vaiz Mübarek El-Bathali, Salah hakkında "Allah, oruç tutmadığı için Salah'ı cezalandırdı. Hayatımız Allah'ın elinde, yaptıklarımıza göre şekilleniyor. İyiyi ve kötüyü o biliyor. Belki de sakatlık onun için daha iyiydi" sözlerini kullandı.

Öte yandan Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın Dünya Kupası'na yetişme ihtimalinin fazla olduğunu açıkladı. (SPORX)





