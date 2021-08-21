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Vaka sayıları artan Denizli ve Manisa'da valilerden aşı ve maske uyarısı

21.08.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz: - "Tokalaşanlar, birbirlerini sarılarak selamlayanlar ve kalabalık ortamlarda maske takmayanlar pandeminin bittiğini mi sanıyorlar?" - Denizli Valisi Atik: - "Görüyoruz ki Denizli’mizde yoğun bakımlarda yatan hastalarımız arasında aşısız veya aşıları tamamlanmamış olanlar artışta"

DENİZLİ/MANİSA (AA) - Sağlık Bakanlığının açıkladığı 100 bin nüfus başına yeni tip koronavirüs vaka sayılarında önceki haftalara göre artışların görüldüğü Denizli ve Manisa'da valilikler tarafından vatandaşlara aşı olma çağrısı yapıldı.

7-13 Ağustos haftasında 100 bin nüfus başına 114,99 vakanın görüldüğü Manisa'da Vali Yaşar Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 20 Ağustos'ta vaka sayılarının geçen yılın aynı gününe göre yaklaşık iki katı düzeyinde olduğunu bildirdi.

Bu seviyeye geçen yıl ekim sonlarına doğru çıkıldığını aktaran Karadeniz, "Buna karşılık, yoğun bakım ve entübe hasta sayımız geçtiğimiz yıl ekim ayının yarısı kadar." ifadesini kullandı.

Delta varyantının etkisiyle geçen yıla göre daha fazla vakanın bulunduğuna işaret eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Bulaşmayı ve vaka sayılarındaki artışı önlemek için hâlâ daha maske takmaya, birbirimizle mesafeli durmaya çok ihtiyacımız var. Tokalaşanlar, birbirlerini sarılarak selamlayanlar ve kalabalık ortamlarda maske takmayanlar pandeminin bittiğini mi sanıyorlar? Ağır hasta, entübe hasta ve günlük vefat sayılarında yaklaşık yüzde 50 düşüş sağlanmış görünüyor. 2. doz aşılarda yüzde 50'den biraz yukarıda olmamız aşısını tamamlayanların bu hastalığı daha hafif anlattığına işaret ediyor.

Aşılarımızı tamamlattırdığımızda kalan yüzde 50'nin önemli bir kısmını da önlemiş olacağız. Bu konuda odaklanmamız gereken ana husus, can kaybı yaşamadan, hayatımızı normal bir şekilde sürdürebileceğimiz önlemleri almak."

- "Aşı olun, güvende kalın"

Vaka sayılarının 100 bin nüfusta 192,4'e ulaştığı Denizli'de de Vali Ali Fuat Atik, aşılanmanın önemine işaret etti.

Atik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşılanma oranlarının artmasının hastalığın hafif atlatılmasına ve yatan hastaların belli bir seviyede kalmasına katkı sağladığını belirterek, "Görüyoruz ki Denizli’mizde yoğun bakımlarda yatan hastalarımız arasında aşısız veya aşıları tamamlanmamış olanlar artışta. Lütfen aşı olun, güvende kalın." ifadelerini kullandı.

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