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Vakıf Katılım, altın ve gümüş işlem hacminde liderliğini sürdürüyor

20.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Türkiye'nin milli altın kurumu olma projeksiyonumuz doğrultusunda emin adımlar atmaya kararlılıkla devam ettik. Bu gayretlerimiz, 2019 senesinde olduğu gibi 2020 yılında da en fazla altın ve gümüş işlem hacmine sahip finansal kuruluş olmamızı sağladı"

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, 2020 yılında Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında (KMTP) en fazla altın ve gümüş işlem hacmine sahip finansal kuruluş oldu.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında 160 ton altın ve 400 ton gümüş işlemi gerçekleştirerek, 2019 yılına kıyasla işlem hacimlerini altında 2,5 katına, gümüşte ise 1,6 katına çıkartan Vakıf Katılım, bu sonuçla Borsa İstanbul KMTP'de "piyasa yapıcılık unvanını" ve liderliğini korumuş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, oldukça zor geçen bir seneyi, ortaya koydukları faaliyetler neticesinde son derece başarılı bir şekilde kapattıklarını belirtti.

Türkiye'nin milli altın kurumu olma projeksiyonu doğrultusunda emin adımlar atmaya kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Bu gayretlerimiz, 2019 senesinde olduğu gibi 2020 yılında da en fazla altın ve gümüş işlem hacmine sahip finansal kuruluş olmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

- "Hedefimiz altın ve gümüş işlem hacmini daha da yukarılara taşımak"

İkram Göktaş, Mücevher İhracatçıları Birliği'nin yayımladığı rapora göre, 2020 yılı Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 6 ton külçe altın ihracatı hacmi ile de "En fazla altın ihracatı yapan finansal kuruluş" olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Araştırmalara göre Türkiye'de yastık altında 330 milyar dolarlık altın olduğu tahmin ediliyor. Bu 5 bin tonluk bir yastık altı altın büyüklüğü anlamına geliyor. Ülke ekonomisine hiçbir katkı sunmayan, ciddi bir finansal kaynak niteliği taşıyan bu atıl durumdaki altınların hem bireylerin hem de ülke ekonomimizin refahı için doğru yönetilmesi oldukça önem arz ediyor. Vakıf Katılım olarak bu bakış açısından hareketle altın alanındaki çalışmalarımızı büyük bir sorumlulukla yürütüyoruz. Hedefimiz sene sonuna kadar altın ve gümüş işlem hacmini daha da yukarılara taşımak."

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