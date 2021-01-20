Vakıf Katılım, altın ve gümüş işlem hacminde liderliğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, 2020 yılında Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında (KMTP) en fazla altın ve gümüş işlem hacmine sahip finansal kuruluş oldu.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında 160 ton altın ve 400 ton gümüş işlemi gerçekleştirerek, 2019 yılına kıyasla işlem hacimlerini altında 2,5 katına, gümüşte ise 1,6 katına çıkartan Vakıf Katılım, bu sonuçla Borsa İstanbul KMTP'de "piyasa yapıcılık unvanını" ve liderliğini korumuş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, oldukça zor geçen bir seneyi, ortaya koydukları faaliyetler neticesinde son derece başarılı bir şekilde kapattıklarını belirtti.

Türkiye'nin milli altın kurumu olma projeksiyonu doğrultusunda emin adımlar atmaya kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Bu gayretlerimiz, 2019 senesinde olduğu gibi 2020 yılında da en fazla altın ve gümüş işlem hacmine sahip finansal kuruluş olmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

- "Hedefimiz altın ve gümüş işlem hacmini daha da yukarılara taşımak"