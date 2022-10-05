Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması'na başvurular 10 Ekim'de sona erecek

Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması"na başvuruların 10 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Objektifinle Geleceğe Miras Bırak" temasıyla düzenlenen uluslararası yarışmanın bu yıl ikincisi yapılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince organize edilen, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) desteklediği yarışmayla Türk vakıf kültürünün, temellerinin atıldığı Selçuklu Devleti ve zirve noktası olan Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden günümüze geçirdiği evrelerin ele alınması amaçlanıyor.

Fotoğraf sanatıyla vakıf eserlerinin ve vakıf geleneğinin anlatılması ve tanıtılması, vakıf kurumunun tanınırlığının sağlaması ve bilinirliğinin artırılması hedeflenen yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 10 Ekim Pazartesi olarak belirlendi.

Fatih Sultan Mehmet Han, Mimar Sinan ve Bezmi Alem Valide Sultan adına ödül verilecek yarışmada, birinci Ata altını, ikinci yarım altın, üçüncü ise çeyrek altın kazanacak.

Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması'nda Jüri Özel Ödülleri, Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülü Sahibi İzzet Keribar, Medine Müdafaası Kahramanı Fahrettin Paşa ve Cumhuriyet dönemi fotoğrafçılığı duayen ismi Ara Güler adına verilecek ve ödül alanlara çeyrek altın sunulacak.

