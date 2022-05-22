YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Vakıf üniversiteleri lisans programına yerleşen her 4 öğrenciden 1'i tam burs aldı

Vakıf üniversiteleri lisans programına yerleşen her 4 öğrenciden 1'i tam burs aldı

22.05.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK'ün Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu'na göre, geçen yıl vakıf üniversitelerinin lisans programına yerleşenlerin yüzde 24,1'i tam burs, yüzde 54,4'ü yarı burs kazandı

HARUN KUTBE - Yükseköğretimde geçen yıl, vakıf üniversitelerinin lisans bölümlerini tercih edenlerin 16 bin 530'u yani yüzde 24,1'i tam burslu, 37 bin 290'ı yani yüzde 54,4'ü yarı burslu olarak okullarına yerleşti.

AA muhabirinin, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yıl lisans programlarına 385 bin 837, ön lisansa ise 429 bin 528 kişi yerleşmeye hak kazandı.

Herhangi bir lisans ve ön lisans programı için tercihte bulunanlarının yüzde 83,6'sı devlet, yüzde 15,4'ü vakıf, yüzde 1'i ise KKTC ve yurt dışı üniversitelerine kayıt olma fırsatı yakaladı.

Lisans bölümü için tercihte bulunanların 311 bin 430'u (yüzde 80,7) devlet üniversitesine, 68 bin 541'i (yüzde 17,8) vakıf üniversitesine yerleşti.

Ön lisansı tercih edenlerin ise 370 bin 508'i (yüzde 86,3) devlet üniversitelerinde, 56 bin 906'sı (yüzde 13,2) vakıf üniversitelerinde kendisine yer buldu.

- Vakıf üniversitelerinde yerleşenler lisans programı seçti

YÖK'ün Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu'na göre de vakıf üniversitelerine yerleşenler, ön lisansa kıyasla daha çok lisans programlarını tercih etti.

Vakfa bağlı yükseköğretim kurumlarında, lisans programına yerleşenlerin 16 bin 530'u (yüzde 24,1) tam burs, 37 bin 290'ı (yüzde 54,4) yarı burs aldı.

Bu üniversitelerde ön lisansa yerleşenlerin ise 11 bin 822'si (yüzde 20,8) tam burslu, 36 bin 683'ü (yüzde 64,5) yarı burslu olarak öğrenimlerine başladı.

Geçen yıl kontenjanına göre burslu öğrenci oranı en fazla olan vakıf üniversiteleri ise şöyle sıralandı;

İbn Haldun Üniversitesi (yüzde 100), İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (yüzde 63), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (yüzde 33), Altınbaş Üniversitesi (yüzde 30), Fenerbahçe Üniversitesi (yüzde 29).

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Kocaelispor-Adanaspor maçının ardındanKocaelispor-Adanaspor maçının ardından
Malatya'da otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kişi öldüMalatya'da otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğrayan kişi öldü

Ankara Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:21
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:10
Yatsı
21:49
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Bodrum'da tatil yapan Kate Moss lahmacunun fiyatını görünce...

Bodrum'da tatil yapan Kate Moss lahmacunun fiyatını görünce...

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.