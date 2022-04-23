VakıfBank, çocukların birikim kültürünü destekleyecek Vibox'ı hizmete sundu

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, birikim kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesini destekleyecek yeni ürünü Vibox’ı devreye aldı.

VakıfBank açıklamasına göre, sektörde uçtan uca bir dijital kumbara özelliği taşıyan ilk ürün olan Vibox, ailelere çocukları için birikim yapma imkanı sunduğu gibi, eğlenceli ara yüzü ile çocuklar için birikim yapmanın keyifli yönünü öne çıkarıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank olarak "dijital kolaylaştırır" yaklaşımları kapsamında müşterilerin hayatına hız, esneklik, kolaylık kazandıracak ürünler geliştirirken, farklı kesimlerin farklı ihtiyaçlarına özel çözümler üretmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Her aşamasında dijital kanallar üzerinden ilerlemesiyle sektörde ilk özelliği taşıyan dijital kumbara Vibox’ı, küçük yaştaki çocukların erken bir dönemde finansal okuryazarlık bilincine kavuşması için önemli bir ürün olarak gördüklerini belirten Üstünsalih, "Teknolojinin içine doğan ve zamanının önemli bir kısmını çevrimiçi dünyada geçiren yeni nesil artık harcamalarını da artan bir şekilde bu ortamda yapıyor. Tasarımıyla, uygulamalarıyla çocuklara finansın eğlenceli yüzünü gösteren Vibox ile çocukların hem birikim yapma alışkanlığı kazanmasına hem de finansal kaynaklarını yönetme yeteneklerine erken yaşta kavuşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ailelerin denetiminde yürüyecek bu süreç sayesinde anne babalar da çocuklarının birikimlerini rahatlıkla takip edip yönetebilecek." ifadelerini kullandı.

- Çocuklar bayram harçlığını telefon ekranındaki hediye kutusuyla alıyor

Açıklamaya göre, Vibox dijital kumbara uygulaması, VakıfBank mobil cihazlar üzerinden açılan bir Vibox hesabı ile entegre olarak çalışıyor. Anne babalar, çocuklarının ismine özel bir Vibox hesabı oluşturuyor. Daha sonra hem çocuklarının geleceğine yönelik yatırımlarını hem de düzenli harçlık ödemelerini EFT ve havale yoluyla bu hesaba aktarabiliyorlar. İçinde bayram harçlığı, karne hediyesi, doğum günü hediyesi gibi hazır mesajlar bulunan uygulamaya, diğer aile büyükleri de harçlık gönderebiliyor.

Kendisine ulaşan harçlığı uygulama ekranındaki hediye paketi ile alan çocuklar, paketi tek dokunuşla açıyor ve ekrana gelen bozuk para simgesini kumbara içine sürükleyerek birikimlerine dahil edebiliyor. VakıfBank’ın dijital asistanı ViBi de dijital kumbara uygulamasında çocuklara asistanlık hizmeti veriyor.

Çocuklara tasarrufu sevdirmek amacıyla eğlenceli bir tasarıma sahip olan Vibox uygulaması içinde farklı temalar bulunuyor. Çocuklar bu temaları tercihlerine göre değiştirebiliyor. Ayrıca uygulamada yatağını toplama, dişlerini fırçalama, ödevlerini yapma gibi eğitici görevler de bulunuyor. Görevler, ebeveyn kararıyla başlatılıyor, sonlandırılıyor.

Vibox’ta biriken paralar günlük vadeli ya da vadesiz olarak değerlendirilebiliyor. Kumbaraya bağlı olarak oluşturulacak sanal banka kartı ise belirli limitler çerçevesinde çevrimiçi alışverişlerde kullanılabiliyor. Hesaptaki paralar, ebeveynle birlikte şubeden çekilebiliyor.

