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VakıfBank-Developres Rzeszow maçı ne zaman? VakıfBank-Developres Rzeszow maçı saat kaçta ,hangi kanalda yayınlanacak?

16.03.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşıyor. VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow ile kozlarını paylaşacak. Voleybol alanında birçok başarısı bulunan Vakıfbank, Developres Rzeszow ile karşı karşıya gelecek. İşte VakıfBank-Developres Rzeszow maçına dair merak edilenler!

VakıfBank-Developres Rzeszow maçı ne zaman? VakıfBank-Developres Rzeszow maçı saat kaçta ,hangi kanalda yayınlanacak?

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için sahaya çıkıyor. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Polonya temsilcisi Developres Rzeszow ile karşı karşıya gelecek. Voleybol alanında pek çok başarılara imza atan VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteriyor. Haberimizde VakıfBank-Developres Rzeszow maçına dair detaylarına yer verdik...

VAKIFBANK- DEVELOPRES RZESZOW MAÇI NE ZAMAN?

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele bugün yani 16 Mart Çarşamba saat 18.00'de başlayacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu bu maçın galibi, yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

VakıfBank'ta Başantrenör Giovanni Guidetti yaptığı açıklamada, "Görevimizin çok zorlu olduğunu biliyoruz. Bizi büyük bir mücadele bekliyor. Baskıyı hissediyoruz ancak her zaman dediğimiz gibi; 'baskı bizim hak ettiğimiz bir ayrıcalık'. İlk maçta bize karşı harika bir performans gösterdiler. Hem takım olarak hem de bireysel olarak çok yetenekli bir ekibe karşı oynayacağız. Çok fazla hata yapmıyorlar. Oyunun her alanında güçlü ve komple bir ekip. Bu yüzden de bizi zorlu bir maç bekliyor.” şeklinde konuştu.

VAKIFBANK-DEVELOPRES RZESZOW MAÇI NASIL İZLENİR?

VakıfBank- Developres Rzeszow maçı, Türkiye'de S Sport 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport'un internet uygulaması S Sport Plus üzerinden de maça erişim sağlanabilir. VakıfBank- Developres Rzeszow maçına dair detaylı bilgilere de TUMSPOR sayfasından da ulaşabilirsiniz.

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UEFA Şampiyonlar Ligi VakıfBank
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