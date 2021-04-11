VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi play off final serisi ilk maçında Fenerbahçe’ye konuk oldu.

Karşılaşmayı 25-16, 22-25, 18-25, 25-18 ve 15-10’luk setlerle 3-2 galip tamamlayan sarı-siyahlılar, seride 1-0 öne geçti. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hücum ve defansta etkili başlayan VakıfBank, teknik molaya 12-6 önde girdi.

Setin devamında da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı-siyahlı ekip, ilk seti 25-16 önde tamamladı. 2. ve 3. setlerde skor üstünlüğünü yakalayamayan VakıfBank, 4. sette 25-18’lik skorla üstünlük sağlayarak setlerde durumu 2-2’ye getirdi. Maçın son setinde etkili oynayan sarı siyahlı ekip, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, serinin ikinci maçında 13 Nisan Salı günü saat 19.30’da VakıfBank Spor Sarayı’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.