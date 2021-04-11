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VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti

11.04.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe’yi deplasmanda 25-16, 22-25, 18-25, 25-18 ve 15-10’luk setlerle 3-2 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

VakıfBank final serisinde 1-0 öne geçti

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi play off final serisi ilk maçında Fenerbahçe’ye konuk oldu.

Karşılaşmayı 25-16, 22-25, 18-25, 25-18 ve 15-10’luk setlerle 3-2 galip tamamlayan sarı-siyahlılar, seride 1-0 öne geçti. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hücum ve defansta etkili başlayan VakıfBank, teknik molaya 12-6 önde girdi.

Setin devamında da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan sarı-siyahlı ekip, ilk seti 25-16 önde tamamladı. 2. ve 3. setlerde skor üstünlüğünü yakalayamayan VakıfBank, 4. sette 25-18’lik skorla üstünlük sağlayarak setlerde durumu 2-2’ye getirdi. Maçın son setinde etkili oynayan sarı siyahlı ekip, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, serinin ikinci maçında 13 Nisan Salı günü saat 19.30’da VakıfBank Spor Sarayı’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül

Fenerbahçe: Kelsey 17, Dicle, Vargas 23, Mihajlovic 9, Eda 12, Naz 4, Cansu (L), Busa, Beliz 6, Lila
VakıfBank: Kübra 10, Meliha 2, Haak 23, Michelle 14, Maja 3, Zehra 10, Ayça (L), Gabi 11, Gizem (L), Gözde, Cansu 1, Melis 1, Tuğba

Setler: 16-25, 25-22, 25-18, 18-25, 10-15
Süre: 125 dakika (24, 30, 26, 28, 17)

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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