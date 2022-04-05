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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için son virajda

05.04.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: "Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyor ve güveniyoruz"

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş maçında yarın Fenebahçe Opet ile karşılaşacak VakıfBank, 8. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turnuva tarihinin 4 şampiyonlukla en çok zafer yaşayan, 7 finalle bu alanda en çok boy gösteren takım olan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş maçında yarın saat 19.00'da, ilk maçta 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e konuk olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, büyük bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Fenerbahçe Opet, bu tarz maçları birçok kez tecrübe etmiş oyunculardan kurulu harika bir takım. Rakibimizin taraftar desteğini de düşündüğümüzde çok zor bir maç olacağına şüphemiz yok. Takımımıza ve oyunumuza her zaman inanıyor ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tuğba Şenoğlu: "İyi hazırlandık ve heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz"

VakıfBank'ın sporcularından Tuğba Şenoğlu da kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğine dikkati çekerek, "Belki de sezonun en zorlu mücadelesi olacak ancak VakıfBank olarak biz bu tarz maçlara alışığız. Kendimize güvenimiz tam. İyi hazırlandık ve heyecanla karşılaşmayı bekliyoruz. Umarım finale çıkan taraf oluruz." değerlendirmesini yaptı.

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