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VakıfBank maçı öncesi Fenerbahçe'nin yıldızı Arina Fedorovtseva'nın görüntüsü olay oldu! Benzema'nın izinden gitti

12.04.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Vakıfbank ile karşılaşacak Fenerbahçe Opet ilk mücadeleyi rakibine set vermeden 3-0 kazanırken, karşılaşma öncesi Rus smaçör Arina Fedorovtseva'nın görüntüsü olay oldu. İşte detaylar...

VakıfBank maçı öncesi Fenerbahçe'nin yıldızı Arina Fedorovtseva'nın görüntüsü olay oldu! Benzema'nın izinden gitti

Hem ligde hem de Avrupa'da yakaladığı seri ile taraftarlarının yüzünü güldüren Fenerbahçe Opet, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği VakıfBank karşısında 2 set alması halinde adını finale yazdıracak.

SET VERMEDEN KAZANDI

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3 takımımızın tarihte ilk kez yarı final oynadığı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Vakıfbank'ın eşleştiği serinin 1. maçı sarı-lacivertliler 3-0 kazandırken, Misli.com Sultanlar Ligi'nde bu sezon ilk yarıdaki maçı Sarı-Siyahlılar 3-1 kazanmış, Vargas'ın takıma katılmasıyla ivme yakalayan Kanarya da 2. yarıda evinde oynanan karşılaşmadan set vermeden galip ayrılmıştı.

ARINA'NIN GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

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Fenerbahçe'nin rakibini 3-0 mağlup ettiği mücadele öncesi Sarı-Lacivertliler'in başarılı oyuncusu Arina Fedorovseva'nın görüntüsü dikkat çekti.

HACAMAT YAPTIRDI

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Fenerbahçe kulübü, VakıfBank antrenmanından görüntüler paylaşırken Rus yıldızın omzunda hacamat izi görüldü. Futbolda Fransız yıldız Benzema başta olmak üzere bazı sporcuların bu yönteme başvurdukları biliniyor.

REKOR KIRDI

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Arina Fedorovseva, şampiyonlar ligi tarihinde tek sezonda 40 ace barajını geçen ilk ve tek isim oldu. Şampiyonlar Ligi'nde istatistiği bulunan son 19 yıla göre ace rekoru 2006 Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank formasıyla 37 ace atan Neslihan Demir Güler'deydi.

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