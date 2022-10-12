VakıfBank, mobildeki sesli asistanı ViBi'ye yeni fonksiyonlar ekledi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yapay zeka temelli dijital asistanı ViBi'ye müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak yeni özellikler ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, mobil kullanıcılarına yaklaşan ödemelerini tek bir ekranda göstererek haftalık ilettiği önerilerle fatura, talimatlı para transferleri, kredi kartı ve kredi ödemelerini takip etme imkanı sunuyor. Kullanıcının talimat vermeden yaptığı düzenli para transferleriyle hesabına düzenli olarak gelen paraları, önceki aylara ait fatura ödemeleri ile aylık değişimlerini gösteren ve son ödeme günü gelen ödemeleri takip eden ViBi, finansal bir ajandanın asistanına dönüşüyor.

VakıfBank’ın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yeni özellikleriyle ViBi, müşterilerine özelleştirilmiş çözümler sunarken, müşterilerinin fatura gider analizini yaparak bütçelerini en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

- "ViBi, kişiye özel öneri ve çözümleriyle müşterilerimizin finansal yardımcısı haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, VakıfBank Mobil'in, dijitalleşmenin yanında müşteri deneyimini merkeze alan ürün ve hizmetleriyle müşterileri için vazgeçilmez bir finans uygulamasına dönüştüğünü belirtti.

ViBi'yi, yeni özellikleri, hız ve kolaylığı temel alan gerçekçi bilgilendirme ve yönlendirmeleri ile her geçen gün daha yetkin hale getirdiklerini aktaran Merdan, şunları kaydetti:

"ViBi'yi ilk günden itibaren para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme-yatırma, nakit avans, limit belirleme ile güncel kur bilgileri öğrenme gibi birçok bankacılık işlemini gerçekleştirecek niteliklerle donattık. Müşterilerimiz ViBi'yi çok sevdi, bugün yaklaşık 6 milyon kişi 400'e yakın bankacılık işlemi için dijital sesli asistanımızı kullanıyor ve ViBi'nin toplam etkileşimi 60 milyona ulaşmış durumda. VakıfBank olarak müşterilerimizin gereksinimlerini odağımıza alarak ViBi’yi dört dörtlük bir finansal yardımcı olarak kurguluyoruz."

Merdan, değişen müşteri taleplerini karşılayacak ürün ve hizmetleri hızla ve kolaylıkla yeniden kurgulayabilmelerini, VakıfBank'ın eriştiği dijital olgunluk seviyesine borçlu olduklarını aktardı.

Bugün itibarıyla VakıfBank'ta yapılan işlemlerde şube dışı kanallarının payının yüzde 95 civarında olduğunu bildiren Merdan, dijital kanallardaki yetenekleri sayesinde bu kanalların milyonlarca müşteri için bir memnuniyet merkezi haline geldiğini belirtti.

Merdan, "Bugün de ViBi'ye kazandırdığımız yeni fonksiyonlar sayesinde müşterilerimizin haftalık yaklaşan ödemelerini bilmelerini, fatura ödemelerine ait analizleri görebilmelerini, düzenli para transferlerini hatırlatarak işlemlerini zaman kaybetmeden, kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyoruz. ViBi, kişiye özel veri analizleri ve önerileriyle kısa sürede VakıfBanklıların finansal danışmanına dönüştü. Yeni özellikleri yayına aldığımız ilk 10 günde 2 milyonun üzerinde müşterimize öneri ve bilgilendirmelerde bulunduk. Müşterilerimizin büyük bir kısmı da işlemlerini bu bilgilerden hareketle tamamladılar. Müşterilerimizi tanıyarak onlara hatırlatmalar sunan ViBi, gelecekte de benzersiz yenilikçi çözümleriyle hayatı kolaylaştıracak ve değer yaratmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

