Vakıfbank oyuncusu Ayşe Melis Gürkaynak günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belli olduğu ve VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan serinin son maçında gülen taraf 3-0 skorla Vakıfbank oldu. Fenerbahçe Opet 3-0 mağlup oldu. Ünlü voleybolcu voleybol maçının ardından açıklamalarda bulundu. Peki Vakıfbank oyuncusu Ayşe Melis Gürkaynak kimdir? Ayşe Melis Gürkaynak nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ünlü voleybolcuya dair bilgiler haberimizde...

VAKIFBANK OYUNCUSU AYŞE MELİS GĞRKAYNAK KİMDİR?

Ayşe Melis Gürkaynak 20 Nisan 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

VakıfBank alt yapısında yetişen ünlü voleybolcu Ayşe Melis Gürkaynak Galatasaray ve Beşiktaş kadın voleybol takımlarında kiralık olarak oynamıştır.

Ayşe Melis Gürkaynak 2010/2011 sezonunda VakıfBank'a geri dönmüştür.

AYŞE MELİS GÜRKAYNAK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

32 yaşındaki başarılı voleybolcu Ayşe Melis Gürkaynak Ankaralıdır.

AYŞE MELİS GÜRKAYNAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ayşe Melis Gürkaynak'ın oynadığı takımlar:

VakıfBank 2015/16 - 2021/22

Galatasaray Daikin 2014/15 - 2014/15

VakıfBank 2010/11 - 2013/14

Beşiktaş 2009/10 - 2009/10

Galatasaray 2008/09 - 2008/09

VakıfBank Güneş Sigorta 2005/06 - 2007/08

