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VakıfBank, rövanşta Fenerbahçe Opet'i devirdi! CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu...

13.04.2023 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, VakıfBank’ı ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan VakıfBank, altın setle finale yükseldi. İtalya’nın Torino şehrinde 20 Mayıs tarihinde oynanacak finalde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

VakıfBank, rövanşta Fenerbahçe Opet'i devirdi! CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu...

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

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Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonundaki Türk derbisine iyi başlayan Fenerbahçe Opet, etkili servisleri sonucunda bulduğu sayılarla 8-3 öne geçti. Rakibine Gabi ve Egonu'nun sayılarıyla karşılık veren VakıfBank, skoru 15-15 olarak eşitledi. Takımlar daha sonra karşılıklı sayılar üretirken, VakıfBank son bölümünü daha iyi oynadığı ilk seti 25-22 üstün tamamladı.

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Etkili performansını maçın ikinci setine de taşıyan VakıfBank, bloklardaki üstün mücadelesiyle 9-4 öne geçti. Rakibiyle oynadığı ilk maça göre daha iyi servis kullanan VakıfBank, oyun disiplininden kopan rakibi karşısında rahat bir şekilde sayı bulmaya devam ederek ikinci seti de 25-14 aldı ve durumu 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe Opet üçüncü sete 3-0'lık seriyle başlarken, Gabi'nin üstün performansıyla rakibine karşılık veren VakıfBank kısa sürede skoru 9-8 olarak lehine çevirdi. Vargas'ın bireysel çabasıyla oyunda kalmaya çalışan Fenerbahçe Opet karşısında iyi mücadelesini sürdüren VakıfBank, bu seti de 25-22 aldı. Böylece 3-0 VakıfBank'ın üstünlüğüyle sona eren maçta altın sete geçildi.

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Çekişmeli geçen altın seti de 15-12 kazanan VakıfBank, adını finale yazdırdı.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

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