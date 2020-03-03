VakıfBank Rusya’dan avantajla dönüyor

VakıfBank’ta Isabelle Haak 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ona Rasic ve Bartsch-Hackley 9, Gabi, Ognjenovic ve Zehra 7’şer sayıyla eşlik etti.

CEV tarafından mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) ise VakıfBank’ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi.

Salon: Sports Palace

Hakemler: Simone Santi, Ari Jokelainen

Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Havelkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L) (Krotkova, Lyubushkina)

VakıfBank: Ognjenovic, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic, Gizem (L)

Setler: 13-25, 17-25, 17-25

Süre: 65 dakika

