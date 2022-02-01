VakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yeni nesil tahsilat ve ödeme ekosistemi Vinov'u hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vinov, ileri vadeli Türk Lirası ödemelerde VakıfBank garantisi sunan, 7/24 kullanılabilen dijital, yenilikçi, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemi olarak sunuluyor. Bireysel ve ticari nitelikteki tüm müşteri grupları tarafından internet bankacılığı, mobil bankacılık, şubeler ya da Vinov mobil uygulaması aracılığıyla kullanılabiliyor.

VakıfBank müşterileri, bir Vinov hesabı açarak ve bu hesaba kredi limitini tanımlayarak Vinov oluşturmaya başlayabiliyor. Alınmış bir Vinov, VakıfBank web sitesi, VakıfBank Mobil Uygulaması ve Vinov Mobil Uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Vinov ile yapılabilecek ödeme ve tahsilat işlem örnekleri arasında hizmet alım bedelleri, tedarikçi ödemeleri, araç kiralama bedelleri, bayi tahsilatları, okul/kurs/eğitim ücreti ödemeleri, mobilya ve beyaz eşya alımı, makine, yedek parça alım ve ham madde bedelleri sayılabilir.

Vinov kaydı oluşturan VakıfBank müşterileri, tüm ödemeleri için alacaklı tarafa VakıfBank garantisiyle ödeme yapabiliyor. Alacaklı tarafın Vinov müşterisi olması şartı bulunmuyor. Ancak alacaklı taraf da VakıfBank müşterisi ise sistemin sunduğu avantajlı özelliklerinden yararlanabiliyor.

Vinov alıcısı, Vinovlarını ihtiyaç duyduğu takdirde, vadesinden önce nakde çevirebiliyor. Erken ödemeyi bütünsel olarak alma zorunluluğu bulunmuyor. Kısmi olarak, ihtiyacı olan miktarı nakde çevirip, diğer kısım için vade sonunu bekleyebiliyor. VakıfBank müşterileri, kendilerine ulaşan ileri vadeli ödeme garantili Vinov ile kendi borçlarını ödeyebiliyor. Bunu da yine kısmi ya da bütünsel olarak gerçekleştirebiliyor.

VakıfBanklılar, kendilerine ulaşan Vinov'u farklı kişilere devrederken vade tarihini ileri ya da geri olarak değiştirebiliyor. Böylece alacak ve borçlar arasındaki vade uyumsuzluğu gideriliyor. Vinov taksitli olarak oluşturulabiliyor. Taksitlendirme, eşit taksitli düzenlenebildiği gibi vade tarihleri ve tutarları esnek olarak da düzenlenebiliyor.

- "Tümüyle dijital bir bankacılık deneyimi sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank isminin dijital bankacılıkta giderek artan bir şekilde ilklerle, yeniliklerle, inovasyonlarla anıldığını belirterek, "Bunu güçlü teknolojik altyapımız, genç ve dinamik ekibimiz, her kesimden müşterimizin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru okuma kabiliyetimiz sayesinde başarıyoruz. Başarılarımıza bir yenisini daha eklemek için adını VakıfBank'ın inovatif anlayışından alan dijital ödeme ve tahsilat ekosistemi olan Vinov'u hayata geçiriyoruz. Vinov ile çok geniş bir müşteri kesimine daha kolay ve daha hızlı, tümüyle dijital bir bankacılık deneyimi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vinov’un, tahsilat ve ödeme sistemlerinde köklü bir değişikliğin habercisi olduğunu aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bankacılıkta mevduat toplayıp kredi satma döngüsünü kıracak; mevduatı, kredinin hammaddesi olmaktan çıkararak yakıtı haline getirecek bir adım attık. Bir paradigma değişimi yaratacağına inandığımız Vinov ile geleceğin bankacılığına, bir sonraki bankacılığa geçişte lokomotif rolünü üstlendik. Bu işin bizi en gururlandıran kısmı ise, tüm Vinov ekosisteminin tamamen VakıfBank'ın kendi kaynaklarıyla geliştirilmiş olması. Tüm tasarım, yazılım, uygulama sürecini kendi içimizde yöneterek bu kadar kapsamlı bir sistemi ortaya koymuş olmak, sadece bankamız adına değil ülkemiz adına da mutluluk verici.

Vinov, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyen, 7/24 kullanılabilen, dijital, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemi. Tüm ödeme ve tahsilat ürünlerinin güçlü yönlerini bünyesinde barındırdığı gibi bireysel ve ticari tüm müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Reel sektör ve günlük ekonomi döngüsündeki pek çok temel soruna çözüm üreterek büyüme ve kalkınmaya önemli katkı sağlıyor."

- "Vinov, piyasadaki tahsilat ve ödeme riskini ortadan kaldırıyor"

Üstünsalih, "Bir Sonraki Bankacılık" olarak tanımlanan Vinov ile yeni bir dönemin kapılarını açtıklarını belirterek, Vinov'un ileri vadeli ödemelerde VakıfBank garantisi sunarak ticaretin en temel unsuru olan güven duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Vinov'un bu sayede piyasadaki tahsilat ve ödeme riskini ortadan kaldırdığını ve ticaret hacminin artışına katkıda bulunduğunu aktaran Üstünsalih, şu değerlendirmede bulundu:

"Erken tahsilat imkanı sayesinde nakdi krediye ihtiyaç olmadan likiditeye erişim mümkün oluyor. Devirde vade değişikliği imkanı ile alacak ve ödemeler arasındaki vade uyumsuzluğu sorununu ortadan kaldırıyor. Vinov'un gücü üç temele dayanıyor. Öncelikle piyasada yer alan çek, senet, kredi kartı, doğrudan borçlandırma sistemi ve tedarikçi finansmanı gibi aklınıza gelebilecek tüm ödeme ve tahsilat yöntemlerinin avantajlı yanlarını tek bir ekosistem altında topluyor. İkinci olarak, ekonomide yer alan bireylerden her büyüklükteki ticari işletmelere, özel sektörden kamu sektörüne olmak üzere tüm paydaşlar tarafından eş zamanlı ve birbirleri arasında kullanılabiliyor. Son olarak da kullanım kolaylığı ile dikkati çekiyor. 7 gün 24 saat, nerede olursa olsun tüm VakıfBank müşterileri dijital ve esnek bir şekilde bu sistemden yararlanabiliyor."

