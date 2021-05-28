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VakıfBank’ın yeni marka yüzü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu

28.05.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: - "Sadece finansal başarı bizim için hiçbir zaman yeterli değil. Her işimizin merkezinde mutlaka insan var" - "Sayın Sarıtaş ile yapacağımız iş birliğinin, bankamızda yapılan ve sadece bankamıza değil tüm topluma değer katan işleri, her kesime en etkili ve içten şekilde anlatacağımız bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Bugüne kadar yer aldığı çok sayıda film ve dizi projesi ile beğeni toplayan ve ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’nde finale çıkma başarısı gösteren Tolga Sarıtaş, VakıfBank’ın bundan sonraki iletişim çalışmalarında yer alacak.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisine sunduğu katkıyı spor, kültür yayıncılığı ve eğitim alanındaki yatırımlarıyla toplumsal yaşamın her alanında sürdüren VakıfBank, oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşma imzaladı. Deneyimli oyuncu, VakıfBank’ın bundan sonraki reklam kampanyalarında rol alacak ve bankanın sesli ve görüntülü tüm iletişim çalışmalarında markayı temsil edecek.

- "İşimizin merkezinde insan var"

Açıklamada iş birliği imza törenindeki konuşmasına yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak, emaneti büyütmek ve çoğaltmak üzere yola çıkmış bir kültüre sahibiz. Sadece finansal başarı bizim için hiçbir zaman yeterli değil. Her işimizin merkezinde mutlaka insan var. VakıfBank olarak sadece yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle geniş kitlelere ulaşmıyoruz. Spor kulübümüzle, kültür yayıncılığımızla, BİLSEM’lerdeki eğitim yatırımlarımızla topluma değer katıyor; geniş kesimlere temas ediyoruz." ifadelerini kullandı

Sarıtaş hakkında düşüncülerini de ifade eden Üstünsalih, "Sayın Sarıtaş da her kesim tarafından sevilen; toplumsal değerleri önemseyen, insan sevgisi güçlü, genç ve başarılı bir oyuncu. Kendisinin bankamız değerlerini en kısa sürede bizler kadar benimseyerek bu değerleri tüm topluma aktarmada büyük katkıları olacağına eminim." açıklamasında bulundu.

VakıfBank olarak 67 yılı geride bıraktıklarını dile getiren Üstünsalih, "VakıfBank her geçen yıl gençliğini, dinamizmini, enerjisini artırdı. Sayın Sarıtaş ile yapacağımız iş birliğinin, bankamızda yapılan ve sadece bankamıza değil tüm topluma değer katan işleri, her kesime en etkili ve içten şekilde anlatacağımız bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

- "Birlikte başarılı işlere imza atacağız"

Tolga Sarıtaş ise yapılan iş birliğinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Sarıtaş, "VakıfBank güven veren köklü bir kurum. Finansın yanı sıra spor ve kültür yayıncılığı alanındaki faaliyetleri ile de tüm toplumun takdirini kazanan bir banka. Bu iş birliği ile VakıfBank dünyasını daha yakından tanıma, bu ailenin bir ferdi olma şansına sahip oldum. Bu güçlü yapının aynı zamanda ne kadar öncü işlere imza attığını gördükçe iş birliğimizden duyduğum heyecan daha da arttı. Burada hayata geçirilen değerli işleri daha geniş kesimlere duyurmak konusunda birlikte çok başarılı işler yapacağımıza eminim." yorumunda bulundu.

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