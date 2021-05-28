VakıfBank’ın yeni marka yüzü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu

İSTANBUL (AA) - Bugüne kadar yer aldığı çok sayıda film ve dizi projesi ile beğeni toplayan ve ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’nde finale çıkma başarısı gösteren Tolga Sarıtaş, VakıfBank’ın bundan sonraki iletişim çalışmalarında yer alacak.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisine sunduğu katkıyı spor, kültür yayıncılığı ve eğitim alanındaki yatırımlarıyla toplumsal yaşamın her alanında sürdüren VakıfBank, oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşma imzaladı. Deneyimli oyuncu, VakıfBank’ın bundan sonraki reklam kampanyalarında rol alacak ve bankanın sesli ve görüntülü tüm iletişim çalışmalarında markayı temsil edecek.

- "İşimizin merkezinde insan var"

Açıklamada iş birliği imza törenindeki konuşmasına yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak, emaneti büyütmek ve çoğaltmak üzere yola çıkmış bir kültüre sahibiz. Sadece finansal başarı bizim için hiçbir zaman yeterli değil. Her işimizin merkezinde mutlaka insan var. VakıfBank olarak sadece yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle geniş kitlelere ulaşmıyoruz. Spor kulübümüzle, kültür yayıncılığımızla, BİLSEM’lerdeki eğitim yatırımlarımızla topluma değer katıyor; geniş kesimlere temas ediyoruz." ifadelerini kullandı