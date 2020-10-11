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VakıfBanklı voleybolculardan kız çocuklarına özel şarkı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

VakıfBank Spor Kulübü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde ''Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane'den armağan olsun'' sloganıyla hazırladığı şarkıyı kızlara armağan etti. Küçük birer çocukken başladıkları profesyonel kariyerlerinde asla vazgeçmeyen VakıfBank'ın şampiyon sporcuları, bu şarkıyla kızlara cesaret ve özgüven mesajı gönderdi.

VakıfBanklı voleybolculardan kız çocuklarına özel şarkı

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Sarı-siyahlılar, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir şarkı hazırladı. ''Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına'' ithaf edilen şarkıda VakıfBanklı sporcular, kızları pes etmemeye ve hep güçlü olmaya çağırdı.

VakıfBank'ın Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarına armağan ettiği şarkının sözleri şöyle:

'Ses etme' derler, Sen pes etme, Yer gök, Ter dök, Gözyaşı dökme. İstersen yükselebilirsin, Kimsenin çıkmadığı yere! 'Yapamazsın' derler, Takma! Sana bakıyor bütün dünya! Sokakta, Evde, İş'te, Okulda, Denktir gücün 10 kaplana! Bu takım için önemlisin! Gözümde çok değerlisin!

Elleri göreyim, Oooooo... Hadi seni göreyim, Hadi hadi kızlar! Daha daha güçlü!

(DHA)

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