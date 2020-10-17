Vakıflar tarihi caminin bahçesine yapılan eklentiyi durdurdu

Çorum’un Osmancık ilçesinde 1431 yılında II. Murat’ın baş vezirlerinden Koca Mehmet Paşa tarafından imaret olarak yapılan Camii’nin bahçesine yapılmaya başlanılan ahşap eklenti için Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün devreye girdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Osmancık Belediyesi tarafından tarihi camiin bahçesinde yer alan aşevinin önüne ahşap bir eklenti yapılmaya başlanıldı. Aşevinin önüne üstü kapalı yemek yenilebilecek bir alan oluşturmak için yapımına başlanan eklenti için Tokat Vakıflar Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Erken Osmanlı Dönemi karakteristik yapılarından zaviyeli camilerin planını yansıtan caminin bahçesine yapılan eklentinin incelenmek üzere durdurulduğu bildirildi.

