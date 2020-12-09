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Vaklar artınca herkes kurallara uymaya başladı

AYDIN HABERLERİ  | 09.12.2020 14:44 | Son Güncelleme

Aydın’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan uyarı ve denetimler sonuç vermeye başladı.

Aydın’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan uyarı ve denetimler sonuç vermeye başladı. İl genelinde artan vaklar üzerine Aydın valiliği ve Belediyeler tarafından alınan önlemler sonucu sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiği semt pazarlarında artık herkes kurallara uymaya başladı.
Aydın Efeler ilçesinde Efeler Belediyesi tarafından pazar yerlerinde vatandaş yoğunluğunun önlenmesi ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi amacıyla sadece Körfez Caddesi üzerinde kurulan Çarşamba pazarı ikiye bölünerek Atatürk Bulvarı üzerinde de Pazar kurulunca Pazar yerindeki yoğunluk önlendi.
Vakaların artması üzerine vatandaşların da olayın ciddiyetine vardığını belirten pazarcı esnaflarından Bilal Çolak, “Artık herkes azami derecede kurallara uyuyor. Efeler Belediyesi tarafından pazarın ikiye bölünmesi de yoğunluğu önemli ölçüde azalttı. Esnafın bir bölümü Körfez Caddesi üzerinde bir kısmı da Atatürk Bulvarı üzerinde tezgah açıyor. Vatandaşlar da kendisine yakın olan Pazar yerinde alışveriş yapıyor” diyerek yeni uygulamanın hem esnaf hem de vatandaş için iyi olduğunu söyledi.

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