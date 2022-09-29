Valelerin 1 Ocak 2023'e kadar mesleki yeterlilik belgelerini almaları gerekiyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanların, vale mesleğini yapamayacaklarını bildirdi.

TOBFED'den yapılan yazılı açıklamada, 25 Aralık 2020'de, 31345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" ile vale görevlilerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmasının zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yönetmeliğe göre vale görevlilerinin, 01 Ocak 2023 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları gerektiği vurgulanarak, "Bu tarihe kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almamış olan kişiler artık vale olarak çalışamayacak. Vale mesleğinin standartlarını belirleyen ve ilgili bakanlıklarla yönetmeliğin hazırlanmasına katkıda bulunan TOBFED yaklaşık 1 senedir Türkiye'nin her ilindeki görev yapan valelere MYK sınavını yapıyor. Vale görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin mutlaka MYK Belgesi almaları şart. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren MYK belgesi olmayanlar vale mesleğini yapamayacak." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vale görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin söz konusu tarihten itibaren MYK Belgesi olmadan çalışmalarının mümkün olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçlerimizin yapacakları yoğun denetimlerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olamadan vale görevlisi olarak çalışanlara ve bu kişileri çalıştıran işletmelere ağır cezai sorumluluklar gelmektedir. 01.01.2023 tarihine kadar tüm vale çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları vale görevlilerine bu belgeyi almakla yükümlüdür. Üstelik sınav için işletmelerin yatırdıkları ücret, uluslararası fonlar tarafından karşılanmaktadır. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu tarafından her hafta yapılan sınavlara katılmak için 0212 570 36 34 ve 0533 335 52 11 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırılabilir."

