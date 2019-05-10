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Valencia - Arsenal maçının bitiş düdüğüyle saha karıştı!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 10.05.2019 08:28 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Arsenal, Valencia'yı deplasmanda 4-2 yenerek finale çıktı.

Valencia - Arsenal maçının bitiş düdüğüyle saha karıştı!

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında İspanyol ekibi Valencia, İngiliz ekibi Arsenal’i konuk etti.

Maçta 17, 69 ve 88. dakikalarda topu ağlara gönderen Pierre-Emerick Aubameyang hat-trick yaparak yıldızlaştı. Valencia'da Kevin Gameiro'nun golleri turu getirmeye yetmedi. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez finale yükseldi. İngiltere ekibi, 2000'de UEFA Kupası adıyla oynandığı dönemde finalde Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta Arsenal'a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.

MAÇ SONU KAVGA

Maçın son düdüğüyle birlikte ortam gerildi. Korner çizgisinde iki ekip futbolcuları arasında itişme yaşandı. Korner çizgisinde iki ekip futbolcuları arasında itişme yaşandı.


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arsenal Valencia UEFA Avrupa Ligi Galatasaray

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