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Valencia Basket Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia Basket Anadolu Efes basketbol maçıhangi kanalda?

11.01.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valencia Basket ile Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında kozlarını paylaşacak. Valencia Basket Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı çok sayıda basketbolsever tarafından internette araştırılıyor. Maç, İspanya'nın Valensiya kentindeki 9.000 kişilik seyirci kapasiteli Pavello Municipal Font de Sant Lluis arenada oynanacak. Peki, Valencia Basket Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Valencia Basket Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Valencia Basket Anadolu Efes basketbol maçıhangi kanalda?

Valencia Basket Anadolu Efes basketbol maçı için nefesler tutuldu. THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında oynanacak maç için geri sayım sürüyor. Birçok kişi Valencia Basket Anadolu Efes maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Valencia Basket Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

VALENCİA BASKET ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Valencia Basket Anadolu Efes basketbol maçı 11 Ocak 2023 Çarşamba saat 22.30’da başlayacak

VALENCİA BASKET ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia – Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak ekrana gelecek.

VALENCİA BASKET ANADOLU EFES MAÇI İÇİN NEFESLER TUTTULDU

Valecia Basket ve Anadolu Efes karşılaşması için heyecan dorukta.

THY EuroLeague'de geride kalan 17 karşılaşmadan 9 galibiyet ve 8 yebilgi alan Anadolu Efes, 7. sırada bulunuyor.

Valencia Basket ise 7 galibiyet ve 10 yenilgiyle 13. sırada yer alıyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes, son karşılaşmasında Fransa’nın ASVEL takımını 78-72 skorla yenmeyi başarmıştı.

Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 785. maçına çıkmış olacak.

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