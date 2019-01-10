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Valencia, Batshuayi ile yollarını ayıracaklarını söyledi

İSPANYA HABERLERİ  | 10.01.2019 21:34 | Son Güncelleme

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Valencia'nın Chelsea'den kiraladığı golcü oyuncunun İspanyol takımı ile kiralık sözleşmesini feshedeceği açıklandı.

Valencia, Batshuayi ile yollarını ayıracaklarını söyledi

Valencia Genel Direktörü Mateu Alemany, Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldıklarını resmen açıkladı.

Alemany yaptığı basın toplantısında geldiği günden bu yana bir türlü beklenen etkiyi gösteremeyen Belçikalı oyuncuyu gönderme kararı aldıklarını belirtip, "Ancak bu birkaç saat içinde mi olur, birkaç gün içinde mi resmiyet kazanır bilemem" dedi.

Mateu Alemany, durumu haftalar önce Batshuayi'ye bildirdiklerini açıklayıp birçok takımın futbolcuyla yakından ilgilendiğini de doğruladı.

Teknik Direktör Marcelino'nun Sporting Gijon'a deplasmanda 2-1 kaybettikleri Kral Kupası maçının ilk yarısında oyundan aldığı 25 yaşındaki forvet artık takımda istemediğini yönetime bildirmişti. Batshuayi bu sezon üç kulvarda toplam 23 maçta siyah beyazlı ekibin formasını giydi ve biri LaLiga, biri Şampiyonlar Ligi, biri de Kral Kupası'nda olmak üzere sadece 3 gol atabildi.

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Anahtar Kelimeler:
Valencia Michy Batshuayi Mateu Alemany

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