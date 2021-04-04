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  4. Valencia, Diakhaby'nin ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından soyunma odasına gitti!

Valencia, Diakhaby'nin ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından soyunma odasına gitti!

04.04.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cadiz-Valencia maçının 25. dakikasında, Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya uğradığını ifade etmesinin ardından Valencialı oyuncular soyunma odasına gitti.

Valencia, Diakhaby'nin ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından soyunma odasına gitti!

Cadiz-Valencia maçının 25. dakikasında, Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya uğradığını ifade etmesinin ardından Valencialı oyuncular soyunma odasına gitti.

La Liga'da oynanan Cadiz - Valencia karşılaşmasında Valencialı oyuncu Diakhaby'nin ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından Valencia takımı soyunma odasına gitti. Karşılaşma yarıda kaldı.

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GERİ DÖNME KARARI

Valencia sahaya dönme kararı aldı ve sosyal medya mecrası Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Tüm takım, bu arma için savaşmak amacıyla sahaya dönmeye karar verdi ancak ırkçılığa karşı da birlik olmuş durumdalar. Irkçılığa hayır."


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Anahtar Kelimeler:
Valencia
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