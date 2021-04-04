Valencia, Diakhaby'nin ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından soyunma odasına gitti!

Cadiz-Valencia maçının 25. dakikasında, Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya uğradığını ifade etmesinin ardından Valencialı oyuncular soyunma odasına gitti.

La Liga'da oynanan Cadiz - Valencia karşılaşmasında Valencialı oyuncu Diakhaby'nin ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından Valencia takımı soyunma odasına gitti. Karşılaşma yarıda kaldı.

GERİ DÖNME KARARI

Valencia sahaya dönme kararı aldı ve sosyal medya mecrası Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Tüm takım, bu arma için savaşmak amacıyla sahaya dönmeye karar verdi ancak ırkçılığa karşı da birlik olmuş durumdalar. Irkçılığa hayır."



