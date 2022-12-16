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Valencia şoku yaşadı! Canlı yayına Jorge Jesus baskını, öyle bir yorum yaptı ki...

16.12.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası'ndaki performansıyla fırtına gibi esen Enner Valencia performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, sosyal medya hesabından Dünya Kupası ve kariyerine yönelik bir canlı yayına katıldı. Valencia yayında konuştuğu esnada Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, yayına dahil olarak yorum yaparken, Ekvadorlu futbolcu kısa süreli bir şok yaşadı. İşte detaylar...

Valencia şoku yaşadı! Canlı yayına Jorge Jesus baskını, öyle bir yorum yaptı ki...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış golünü kaydeden, ve organizasyon boyunca attığı 3 golle adından söz ettirmeyi başaran Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, konuşulmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler'in 2020/21 sezonunda Tigres'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 13 gol 4 asistlik müthiş bir katkı sağlarken, taraftarın da sevgilisi haline gelmiş durumda.

CANLI YAYINA BASKIN

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Attığı 13 golle ligin gol kralı konumunda bulunan Valencia, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından bir canlı yayına katılırken, tanıdık bir isim de yayına konuk oldu.

“GELMİŞ GEÇMİŞ EN DÜZGÜN OYUNCU”

Katıldığı "En vivo con Enner" adlı yayında Dünya Kupası ve mesleğine ait açıklamalarda bulunurken yayına dahil olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, "Tüm zamanların en iyi oyuncusu, sevgiler" yorumunu yaptı.

Oyuncularıyla yakın ilişkisi ile bilinen Jorge Jesus'un canlı yayınlarına kadar takip etmesi ise taraftarı bir kez daha Portekizli hocaya hayran bıraktı.

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