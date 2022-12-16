Valencia şoku yaşadı! Canlı yayına Jorge Jesus baskını, öyle bir yorum yaptı ki...

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış golünü kaydeden, ve organizasyon boyunca attığı 3 golle adından söz ettirmeyi başaran Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, konuşulmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler'in 2020/21 sezonunda Tigres'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 13 gol 4 asistlik müthiş bir katkı sağlarken, taraftarın da sevgilisi haline gelmiş durumda.

CANLI YAYINA BASKIN

Attığı 13 golle ligin gol kralı konumunda bulunan Valencia, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından bir canlı yayına katılırken, tanıdık bir isim de yayına konuk oldu.

“GELMİŞ GEÇMİŞ EN DÜZGÜN OYUNCU”

Katıldığı "En vivo con Enner" adlı yayında Dünya Kupası ve mesleğine ait açıklamalarda bulunurken yayına dahil olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, "Tüm zamanların en iyi oyuncusu, sevgiler" yorumunu yaptı.

Oyuncularıyla yakın ilişkisi ile bilinen Jorge Jesus'un canlı yayınlarına kadar takip etmesi ise taraftarı bir kez daha Portekizli hocaya hayran bıraktı.

