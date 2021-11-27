SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Valentin Rosier'den itiraflar

Valentin Rosier'den itiraflar

27.11.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı Valentin Rosier, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Valentin Rosier'den itiraflar
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaşlı Valentin Rosier, Giresunspor maçı sonrası konuştu. İşte Rosier'in sözleri...

Karşılaşmayı değerlendiren Valentin Rosier "Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. Kendi sahamızda kaybettikj. Bu forma için daha fazlasını yapmalıyız. Bu tip mağlubiyetler çok can acıtıyor. Lig zor ama iyi oynamıyoruz. Şans da yanımızda değil. Buryaa gelenler para veriyor, zaman ayırıyor. Bilet alacak parayı bazen bulamıyorlar, zorlanıyor. Onların kızgınlığını ve hayal kırıklığını anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Valentin Rosier ayrıca "Zor bir dönemde geçiyoruz, bir türlü üstesinden gelemiyoruz. Sorun ne bilmiyorum. Geçen sezon yakaladığımız şey her neyse, onu bu sene yakalayamıyoruz. Bu sorun çözülebilir, bu forma için daha büyük gayret gösterebiliriz. Bu sonuçtan dolayı da özür diliyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birdenYüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birden
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
Yıldız isim ambulansla hastaneye kaldırıldıYıldız isim ambulansla hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Giresunspor Valentin Rosier
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Avrupa devi, Kerem'e hayran kaldı

Avrupa devi, Kerem'e hayran kaldı

Soruşturma şoku! Pjanic dosyası da incelemede

Soruşturma şoku! Pjanic dosyası da incelemede

Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig'e geri dönüyor!

Beğeni yağdı! Yıldız isimden transfer mesajı

Beğeni yağdı! Yıldız isimden transfer mesajı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.