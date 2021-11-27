Valentin Rosier'den itiraflar

Beşiktaşlı Valentin Rosier, Giresunspor maçı sonrası konuştu. İşte Rosier'in sözleri...

Karşılaşmayı değerlendiren Valentin Rosier "Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. Kendi sahamızda kaybettikj. Bu forma için daha fazlasını yapmalıyız. Bu tip mağlubiyetler çok can acıtıyor. Lig zor ama iyi oynamıyoruz. Şans da yanımızda değil. Buryaa gelenler para veriyor, zaman ayırıyor. Bilet alacak parayı bazen bulamıyorlar, zorlanıyor. Onların kızgınlığını ve hayal kırıklığını anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Valentin Rosier ayrıca "Zor bir dönemde geçiyoruz, bir türlü üstesinden gelemiyoruz. Sorun ne bilmiyorum. Geçen sezon yakaladığımız şey her neyse, onu bu sene yakalayamıyoruz. Bu sorun çözülebilir, bu forma için daha büyük gayret gösterebiliriz. Bu sonuçtan dolayı da özür diliyoruz." dedi.

