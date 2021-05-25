Valentin Rosier resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Beşiktaş'ta sağ bekte sergilediği perforamansla tribünlerin sevgilisi olan Valentin Rosier'in kiralık sözleşmesi sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, Rosier'i yeniden kadrosuna katmak isterken, Fransız futbolcudan flaş açıklamalar geldi. İşte Valentin Rosier'in Fransız basınına yaptığı açıklamalar... "KAYBETMEMİZ RAKİPLERE UMUT VERDİ" Rosier,"Beşiktaş'a transfer olduğum zaman 14. sıradaydık ve o dönemde şampiyon olabileceğimizi düşünmemiştim. Takım olarak yavaş yavaş yükselmeye başladık ve kendime de sonuna kadar gidebileceğimizi söylemeye başladım. Takım olarak gerçekten çok iyi bir havaya sahibiz, çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi maçlar çıkarttık ancak daha sonra kaybetmemiz gereken maçları kaybettik. Bizim kaybetmemiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a da umut verdi." dedi. FENERBAHÇE İTİRAFI Rosier,"Sezon boyunca verdiğimiz mücadele ile şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettik; şampiyon olmak inanılmaz bir duygu. Karagümrük'e karşı kendi sahamızda şok bir yenilgi aldık ve aynı anda oynanan maçta da Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yendiğini düşündüm; ağladım. Eğer durum benim düşündüğüm gibi olsaydı; Fenerbahçe şampiyon olurdu. Neyse ki Fenerbahçe de kaybetti." ifadelerini kullandı.

"BU BİR ÇILGINLIK" Rosier,"Dürüst olmak gerekirse Türkiye Kupası'nı kazanma şansımızın Süper Ligi kazanma şansımızdan daha fazla olduğunu düşündüm. Bundan dolayı da Türkiye Kupası'nı kazanmamız benim için sürpriz değil. Beşiktaş, her iki kupayı da kazanmayalı 12 yıl olmuştu ve biz, büyük bir başarıya imza attık. Bu bir çılgınlık." açıklamasını yaptı. "ANTRENMAN YAPMADAN FİNALE ÇIKTIK" Rosier,"Türkiye Kupası final maçına çıkmadan önce hala Süper Lig şampiyonluğunu kutluyorduk, büyük bir coşku içerisindeydik ve antrenman yapmadan final maçına çıktık. Taraftarımız sürekli bizimle beraberdi, otelin önünde bize destek verdiler. Taraftarımız, benim adımı haykırıyordu ve bu durumun nasıl bir his olduğunu anlatamam." dedi. EN KRİTİK GOLÜNÜ AÇIKLADI Rosier,"Bu sezon takım adına kritik gollerin altına imza attım. Konyaspor maçında attığım gol çok kritikti. Ayrıca Türkiye Kupası finalinde de bir gol attım. Sezon içerisinde attığım gollerin farkında değildim ancak her şey bitince attığım gollerin ne kadar anlamlı olduğunu kendime hatırlattım" ifadesini kullandı. "ADETA AMERİKAN ŞOVU" Rosier,"Şampiyonluğu inanılmaz bir şekilde kutladık. Taraftarlarla Boğaz turu yapmak için tekneye binmeden önce kulüpte fotoğraf çekimi yaparak başladık. Buradaki gelenek bu. Pandemiye rağmen harika bir atmosfer yaratılmıştı. Stadımızda adeta bir Amerikan şovu vardı. Şampiyonluk yaşayan futbolcuların hepsi, sahaya girmeden önce bir şarkı seçmek zorundaydı, oldukça etkiliydi." açıklamasını yaptı.

"BİRAZ FAZLA RAHATTIM" Rosier,"Önceden ben öyle değildim. Futbolda kendimi daha az iyi hissettiğim bir dönemim olduğunu bilmelisin. Profesyonel olarak ilk tam sezonumun ardından sahada biraz fazla rahattım. Kendimi daha fazla motive etmek için konsantre olmalıydım. Birden kendime bunu değiştireceğimi ve daha agresif olacağımı söyledim. Bana çok yardımcı olan bir ruh hali. Her halükarda, numara yapmıyorum, her şeyi veriyorum ve taraftarlar ve takım arkadaşlarım için savaşıyorum, bu bir rol değil. Ben bir savunucuyum: Darbe atmak ve çatışmaya girmek işin bir parçası. Beşiktaş taraftarları için çok önemli olduğu kesin, yüzüme dövme yapan biri bile var." dedi. "TÜM ŞANSIM ELİMDEN GİTTİ" Rosier,"2018'de sakatlanıp Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kaçırdığım zaman çok öfkelenmiştim. Büyük bir heyecanla bu muhteşem turnuvayı bekliyordum ve tüm şansım elimden gitmişti. Sporting'e imza attığımda hala sakattım ve rehabilitasyon sürecindeydim. 'Beni transfer ettiler, çünkü yeteneklerime güveniyorlar' dedim kendi kendime. Bu yüzden hiç endişelenmedim. O sezon 4 kez teknik direktör değişti. Kaçınılmaz olarak, tüm teknik direktörler aynı vizyonda değildi. Sadece 10 maç oynadım. Bu yüzden kendimi kanıtlamam için kiralık gitmem gerektiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.