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Valerien Ismael ateş püskürdü ''Kabul edilemez!''

01.05.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ismael, "Valentin Rosier o sarı kartı görmeyebilirdi. Bu kabul edilemez. Sistem için çok önemli. Hatta en önemli oyuncumuz." dedi.

Valerien Ismael ateş püskürdü ''Kabul edilemez!''
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kayserispor karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

"TAKIMI TEBRİK EDERİM"

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Ismael, "Henüz daha tatile çıkmadık. Bu oyunu yüzde 80 ile oynayamayız. Önemli bir Fenerbahçe maçı var. Forma giyen herkes elinden geleni vermeli. Derbiyi düşünmeden bu maçı oynamalıydık. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdik. Takımı tebrik ederim." sözlerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ!"

Açıklamalarını sürdüren genç teknik direktör, "Bu maçta 10 numara ile oynadık. Bloklar arasında daha fazla topla buluştuk. Çift santrforla oynadık, daha baskılıydık. Rakipler, bize karşı daha farklı oynamaya başladı ve biz de bunu yaptık. Sonuç aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız teknik adam son olarak gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Valentin Rosier için ise, "Valentin Rosier o sarı kartı görmeyebilirdi. Bu kabul edilemez. Sistem için çok önemli. Hatta en önemli oyuncumuz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier
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