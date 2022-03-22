Valerien Ismael ile Beşiktaş prensipte anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Ismael'e imzalaması için belge yolladığı öğrenildi. Fransız eski futbolcu siyah beyazlı ekipte teknik direktör olarak görev alması halinde 3 Nisan'da stadyumda olacak. Bu kapsamda Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Valerien Ismael, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü olacak? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Valerien Ismael'in hayatı ve biyografisi...

VALERİEN ISMAEL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Valerien Ismael, 28 Eylül 1975 tarihinde Fransa'nın kuzeydoğusundaki Strasbourg şehrinde doğdu.

Valerien Ismael 46 yaşındadır. Ülkesi Fransa'da futbolculuk kariyerine başlayan Valerien ilk profesyonel sözleşmesini de doğduğu şehrin takımı ile yaptı.

Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde top koşturan Valerien Ismael, 2009 yılında Hannover formasıyla profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı ve daha sonra teknik direktörlük görevlerini yürütmeye başladı.

VALERİEN ISMAEL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Valerien Ismael'in çalıştırdığı takımlar:

2011-2013 Hannover 96 B

2013-2014 VfL Wolfsburg B

2014 1. FC Nürnberg

VALERİEN ISMAEL, BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın anlaştığı Fransız teknik direktör Valerien İsmael'e başkan Ahmet Nur Çebi de onay vermişti. Fakat Ahmet Nur Çebi konuya ilişkin "Bu konuyu tüm ekiple son bir kez tartışmak istiyorum" diyince iş bugüne kaldı. Öte yandan Beşiktaş'ta prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Valerien Ismael'e imzalasınması için evrak gönderildiği öğrenildi.

