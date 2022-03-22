SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Valerien Ismael, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü olacak?

Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Valerien Ismael, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü olacak?

22.03.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valerien Ismael, Beşiktaş ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı öğrenilen Fransız eski futbolcu, siyah beyazlı ekibin başına geçmesi halinde Trabzonspor ile oynanacak olan maçta olacak. Peki Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Valerien Ismael, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü olacak? İşte ayrıntılar...

Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Valerien Ismael, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü olacak?

Valerien Ismael ile Beşiktaş prensipte anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Ismael'e imzalaması için belge yolladığı öğrenildi. Fransız eski futbolcu siyah beyazlı ekipte teknik direktör olarak görev alması halinde 3 Nisan'da stadyumda olacak. Bu kapsamda Valerien Ismael kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Valerien Ismael, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü mü olacak? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Valerien Ismael'in hayatı ve biyografisi...

VALERİEN ISMAEL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Valerien Ismael, 28 Eylül 1975 tarihinde Fransa'nın kuzeydoğusundaki Strasbourg şehrinde doğdu.

Valerien Ismael 46 yaşındadır. Ülkesi Fransa'da futbolculuk kariyerine başlayan Valerien ilk profesyonel sözleşmesini de doğduğu şehrin takımı ile yaptı.

Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde top koşturan Valerien Ismael, 2009 yılında Hannover formasıyla profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı ve daha sonra teknik direktörlük görevlerini yürütmeye başladı.

Andriy Şevçenko kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Andriy Şevçenko hangi takımları çalıştırdı?Andriy Şevçenko kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Andriy Şevçenko hangi takımları çalıştırdı?

VALERİEN ISMAEL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Valerien Ismael'in çalıştırdığı takımlar:

2011-2013 Hannover 96 B
2013-2014 VfL Wolfsburg B
2014 1. FC Nürnberg

VALERİEN ISMAEL, BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın anlaştığı Fransız teknik direktör Valerien İsmael'e başkan Ahmet Nur Çebi de onay vermişti. Fakat Ahmet Nur Çebi konuya ilişkin "Bu konuyu tüm ekiple son bir kez tartışmak istiyorum" diyince iş bugüne kaldı. Öte yandan Beşiktaş'ta prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Valerien Ismael'e imzalasınması için evrak gönderildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda? Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda?
Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...
Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!Roman Abramovich, Türkiye'den futbol kulübü alacak!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Alacağı takım Göztepe değilmiş! TFF 2.Lig'den...

Alacağı takım Göztepe değilmiş! TFF 2.Lig'den...

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Galatasaray'da skandal iddia!

Galatasaray'da skandal iddia!

Galatasaray rekorlar kitabına girdi!

Galatasaray rekorlar kitabına girdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Avrupa’nın gıpta ettiği Osmanlı hekiminden mucize çözüm

Avrupa’nın gıpta ettiği Osmanlı hekiminden mucize çözüm

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Akciğeri tertemiz yapar, öksürüğü bıçak gibi keser!

Akciğeri tertemiz yapar, öksürüğü bıçak gibi keser!

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.