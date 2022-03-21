Andriy Şevçenko, 3 Nisan Pazar günü oynanacak maç öncesi Beşiktaş'ın gündeminde olan 2 isimden biri. Ukraynalı eski futbolcunun siyah beyazlı ekibte teknik direktör olarak görev alması halinde 3 Nisan'da stadyumda olacak. Bu kapsamda Andriy Şevçenko kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Andriy Şevçenko hangi takımları çalıştırdı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Andriy Şevçenko'in hayatı ve biyografisi...

ANDRİY ŞEVÇENKO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Andriy Şevçenko, 29 Eylül 1976 tarihinde Ukrayna'da doğdu.

İlk olarak boksla ilgilenen Andriy Şevçenko,Ukrayna'nın önde gelen takımlarından Dinamo Kiev ile futbola başladı.

Dinamo Kiev'de 1994 ve 1999 yılları arasında 5 Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı. 1999 yılında Milan'a transfer olan Andriy Şevçenko İtalya'da 1 Seria A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1'de Süper Kupa zaferi yaşadı. 2005/06 sezonun sonunda İngiltere'nin Chelsea takımına transfer oldu.

Kulüplerde yaşadığı başarılarını milli takım düzeyine de yansıtan Andriy Şevçenko 1 Mayıs 1996 tarihinde Türkiye ile yapılan hazırlık maçında ilk defa milli oldu. 63 kere milli formayı giyen yıldız 28 gol kaydetti. Ukrayna'nın 2006 FIFA Dünya Kupası'na katılmasında en büyük pay sahibiydi.

Andriy Şevçenko 2004 yılında da Avrupa'da "Yılın Futbolcusu" ödülünü kazanmıştır.

ANDRİY ŞEVÇENKO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Andriy Şevçenko'nun çalıştırdığı takımlar:

2016 Ukrayna (asistan)

2016-2021 Ukrayna

2021 Genoa

