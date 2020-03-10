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Vali Akbıyık: “2 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz”

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2020 yılında 2 bin kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.Vali Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile birlikte ziyaret ettiği kurslarda kilim dokuyan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, yaptıkları el emeği göz nuru kilimleri yakından inceledi.

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2020 yılında 2 bin kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Vali Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile birlikte ziyaret ettiği kurslarda kilim dokuyan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, yaptıkları el emeği göz nuru kilimleri yakından inceledi. Kadınlarla bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Akbıyık, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kilim kursunu ziyaret ettiklerini söyledi. Akbıyık, “Biraz önce çok güzel bir etkinlikle Dünya Kadınlar Günü kutlaması yaptık. Bu arada Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından organize edilen Hakkâri kilimini dokuma kurslarını ziyaret ediyoruz. Hakkâri’de kadın hayatın her yerindedir. Sanatta, sporda, meslek edindirme kurslarında Türkiye’ye örnek bir durum gösteriyor. Burada da el emeği göz nuru kilimleri dokuyan bayanlarımız ile beraberiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün şu anda bin civarında kadına kilim kursları devam ediyor. Yaklaşık 100 civarı da usta öğreticilerimiz var. Bizim Hakkâri’de özellikle kadınların istihdama katılması, işsizliğin önlenmesi anlamında Hakkâri kilime özel bir önem veriyoruz. Bunun içinde Sanayi Bakanlığı ve Doğu Anadolu kalkınma Ajansı ile bir proje yaptık. Bu proje kapsamında hem 150 kadınımızı Hakkâri kiliminin dokunmasında çalıştırarak el dokuması Hakkâri kilimlerinin yaşatılmasını hem de nesilden nesile aktarılmasını sağlayacağız. Bu vesileyle kadınlarımız bir iş sahibi olacaklar. Hakkâri kilimini tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacağız. Bunun yanında engellilere ve kadınlara dönük Hakkâri’nin el sanatlarını üreteceğimiz bir projemiz var. Burada da 100 civarında engelli ve kadınımızı çalıştıracağız. İnşallah bu projelerle toplam 250 kadın ve engelliye istihdam sağlayacağız. Bunun haricinde mayıs ayının başında bir tekstil fabrikası açılıyor. Orada da 300’ü kadın olmak üzere toplam 500 kişi istihdam edilecek. Ayrıca her mahallede de halı dokuma tezgâhları kurarak 2020 yılında 2 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bunun da yüzde 80’i kadın olacak. Kadınlar Günü vesilesiyle bunu da buradan kadınların huzurunda söylemiş olalım. Ben el emeği göz nuru kilimleri dokuyan tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Daha sonra kadınlar, kendilerini ziyaret eden Vali Akbıyık’a kilim hediye ettiler.

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