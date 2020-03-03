YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Akbıyık, çocuklarla zeka oyunu oynadı

Vali Akbıyık, çocuklarla zeka oyunu oynadı

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun Merkezini ziyaret ederek, çocuklarla zeka oyunu oynadı.Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek Hakkari Belediyesi tarafından "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında Halife Derviş Mahallesi’nde hizmete açılan Çocuk Oyun Merkezini ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun Merkezini ziyaret ederek, çocuklarla zeka oyunu oynadı.
Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek Hakkari Belediyesi tarafından "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında Halife Derviş Mahallesi’nde hizmete açılan Çocuk Oyun Merkezini ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Hakkari Belediyesi Aile ve Kadın Hizmetleri Müdürü Ayhan Tunç, animasyon ekibi, oyun merkezi çalışanları ve ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı.
Çocuk Oyun Merkezinde çocuklara yönelik düzenlenen animasyon ve Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun gösterisini izleyen Vali Akbıyık, merkezi dolaşarak çocuklarla birlikte basket oynayarak kendileri ile yakından ilgilendi. Çocuklarla aynı masaları paylaşan Vali Akbıyık, zeka oyunlarından jenga ve mangala oyunlarını oynadı. Çocuklarla hoş vakit geçiren Vali Akbıyık, memnuniyetlerini ifade etti.
Burada konuşan Vali Akbıyık, Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun Merkezini ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Gördüğünüz gibi burada çocuklarımız birçok etkinlik yapmaktadır. Bir taraftan eğlenecekler bir taraftan da öğrenmekteler. Burası oyun parkı bölümü, diğer taraftan çocuklarımızın drama, müzik parkurlarını gördük. Yine zeka oyunları, hem okuma merkezinde çocuklarımızın kitap okuduğunu, birçok öğretici eğitimler aldıklarını gördük. Bu sene 4 ayda 5 bin aile merkezi ziyaret etti ve çocuklarımız buradan faydalanıyor. Her gün bir okulumuz buraya gelip bu etkinliklerden faydalanıyor. Ayrıca hafta sonlarında ve diğer zamanlarda da oyun merkezi halkımızın hizmetine açık. Hakkari’de kültürel, sosyal etkinliksel olarak hakikaten birçok faaliyetler oluyor. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğumuz hem Hakkari yöresi hem Türkiye’mizin çeşitli yörelerinden oyunlarını sergileyerek, hem kültürümüzü yaşatıyorlar hem de vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmesine vesile oluyorlar. Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi olarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmesi adına, daha iyi yetişmeleri adına her türlü gayreti ve emeği sarf ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

Okul bahçesine kuş evi

Okul bahçesine kuş evi

Kartepe’ye göl manzaralı kahvaltı evi

Kartepe’ye göl manzaralı kahvaltı evi

Başkan Akgün: “Bu millet bizi denize döker”

Başkan Akgün: “Bu millet bizi denize döker”

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

Hakkari Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:27
Öğle
12:22
İkindi
15:34
Akşam
18:07
Yatsı
19:22

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Güven Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Gündüz Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de 73 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 73 yerleşim yeri kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.