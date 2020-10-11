YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Vali Akbıyık, havaalanı güvenlik binasında incelemelerde bulundu

Vali Akbıyık, havaalanı güvenlik binasında incelemelerde bulundu

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.10.2020 18:30 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi havaalanında yapılan güvenlik binalarında incelemelerde bulundu.Vali Akbıyık, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda yapımı devam eden güvenlik, nizamiye, teknik merkez ve otogar bina inşaatları ile akaryakıt yerleşkesinde incelemelerde bulunarak İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı ve ilgililerden bilgi aldı.12 Ağustos 2020 tarihinde yapımına başlanan ve 9 Aralık 2020’de bitirilmesi planlanan güvenlik binasının bodrum ve zemin kat ile birlikte 5 katılı olacağı belirtilirken; nizamiye, otogar ve teknik merkez binaları ile akaryakıt yerleşkesinin ise tek katli olacağı ifade edildi.

Vali Akbıyık, havaalanı güvenlik binasında incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi havaalanında yapılan güvenlik binalarında incelemelerde bulundu.
Vali Akbıyık, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda yapımı devam eden güvenlik, nizamiye, teknik merkez ve otogar bina inşaatları ile akaryakıt yerleşkesinde incelemelerde bulunarak İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı ve ilgililerden bilgi aldı.
12 Ağustos 2020 tarihinde yapımına başlanan ve 9 Aralık 2020’de bitirilmesi planlanan güvenlik binasının bodrum ve zemin kat ile birlikte 5 katılı olacağı belirtilirken; nizamiye, otogar ve teknik merkez binaları ile akaryakıt yerleşkesinin ise tek katli olacağı ifade edildi.

Vali Akbıyık, havaalanı güvenlik binasında incelemelerde bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleriBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleri
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hakkari Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
04:43
Sabah
06:03
Öğle
11:57
İkindi
15:08
Akşam
17:41
Yatsı
18:56

Hakkari Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Vural Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Canan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yüksekova’da ‘Şemsiyeli Halk Pazarı’ açıldı
Yüksekova’da ‘Şemsiyeli Halk Pazarı’ açıldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Vali Akbıyık’tan Şemdinli ve Derecik’e ziyaret
Vali Akbıyık’tan Şemdinli ve Derecik’e ziyaret
Yüksekova’da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay memleketine uğurlandı
Yüksekova’da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay memleketine uğurlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.