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Vali Akbıyık: “Yüksekova yatırımlarla şahlanacak”

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.06.2020 17:27 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova’nın her şeyin en güzeline layık olduğunu belirterek, “Yüksekova yatırımlarla şahlanacak” dedi.Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk’le geldikleri Yüksekova ilçesinde ilk olarak askeri hastanesi ve su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova’nın her şeyin en güzeline layık olduğunu belirterek, “Yüksekova yatırımlarla şahlanacak” dedi.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk’le geldikleri Yüksekova ilçesinde ilk olarak askeri hastanesi ve su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Sağlıklı Hayat Merkezi, Yüksekova Devlet Hastanesi, 112 istasyonu ve TOKİ konutları ile okullarında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Vali Akbıyık, “Yüksekova’da gerçekten çok önemli yatırımlarımız var. Onları yerinde görmek, incelemek için buradayız. 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanemiz de programa alındı. Önümüzdeki süreçte Yüksekova’nın sağlıkla ilgili çok fazla sorunu kalmayacak. Çünkü onların yanında aile sağlığı merkezi ve 112 merkezleri gibi birçok yatırımlarımız devam ediyor” dedi.
Su arıtma tesisinden övgüyle bahseden Vali Akbıyık, “Benim gördüğüm en modern, en güzel su arıtma tesisidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bu tarzda bir tesis olmadığını biliyorum. Yüksekova halkının 50 ve 100 yıllık su problemi de giderilmiş olacak. Yüksekova’da güzel işler, hizmetler ve yatırımlar yapılıyor. İçme suyu problemi tamamen bitiyor inşallah” ifadelerini kullandı.
Yüksekova’da yapılan altyapı çalışmalarına da değinen Vali Akbıyık, “Organize sanayi bölgemizin ilk müteşebbis heyet toplantısını yaptık. Orada yönetim kurulu, denetim kurulu işlerini hallettik. Bir an önce sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın Yüksekova’ya gelmesini sağlayacağız. Büyüyen, gelişen ve kalkınan bir Yüksekova’da, daha huzurlu ve daha mutlu günler göreceğiz" diye konuştu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 3 bin 200 civarı konutun yapıldığını da söyleyen Vali Akbıyık, “Burada sadece konut yapmadık. Onun haricinde 6 okul projemiz var. Bunlarla birlikte 2020 sonuna kadar ilçemizdeki 360 dersliğimizi eğitim öğretime kazandıracağız. Ayrıca Yeniköprü bölgesinde tünel inşaatı var. Burayı da ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. ‘Kent Ormanı’ projemiz de var. İnşallah Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle gerçekleştireceğiz. Yine ‘millet bahçesi’ projemiz var. Bunlar şu an hazırlık aşamasında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın sayesinde gerçekleştireceğiz. Bütün bunların haricinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da tesisleri var. Yüksekova’da bir kapalı spor salonumuz ve yüzme havuzu ile basketbol sahası çalışması ihale aşamasındadır. Yüksekova her şeyin en güzeline layık. Yüksekova yatırımlarla şahlanacak. Birçok projemiz var” şeklinde konuştu.
Vali Akbıyık’a, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da eşlik etti.

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