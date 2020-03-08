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Vali Akbıyık’tan Kadınlar Günü mesajı

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.03.2020 10:37 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.8 Mart’ın kadın haklarının hatırlanması ve sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan bir kararla tüm dünyada ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlandığını ifade eden Vali Akbıyık, “Elbette ki kadının hakkını bir güne sığdırmak mümkün değildir.

Vali Akbıyık’tan Kadınlar Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
8 Mart’ın kadın haklarının hatırlanması ve sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan bir kararla tüm dünyada ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlandığını ifade eden Vali Akbıyık, “Elbette ki kadının hakkını bir güne sığdırmak mümkün değildir. Özellikle bizim topraklarımızda, bizim kültürümüzde kadın; hem toplumun, hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Kadın annedir, topluma bireyler kazandırır. Kadın eştir, sorumlulukları paylaşır, yüke omuz verir. Bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat ve iş dünyasında hepimizi gururlandıran, başarılarıyla adından söz ettiren kadınlarımız, geleceğe ilişkin en büyük güvencemiz olmuştur. Kadın hakları ile ilgili olarak kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesinin yanında, kadına karşı şiddetin karşısında yer alarak gerekli değerin verilmesi, kadınlarımızın haklarına sahip çıkılması ve kadın haklarının savunulması toplum bilinci haline gelmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.

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Hakkari Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:21
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:27

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Vural Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

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