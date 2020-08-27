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Vali Akın, Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 27.08.2020 14:59 | Son Güncelleme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ederek hayırsever tarafından yaptırılan ek binada incelemelerde bulundu.Kırşehir’de, iş insanları Ali Rıza Badem ve kardeşi Halil İbrahim Badem’in katkılarıyla yapımı tamamlanan ek binada incelemelerde bulunan Vali Akın, eğitime yapılan her yatırımın önemli olduğunu söyledi.Akın, ek bina incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi, eğitim gören kalfaların ve ustaların bilgili, donanımlı ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamaktadır"dedi.Ayrıca Vali Akın, AHİKA Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı dahilinde “Gençler Akıllı Mobilya İle Çalışma Hayatında Projesi” kapsamında Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezine hibe edilen ahşap kesim ve pres makinelerinde incelemelerde bulunarak makinelerin işleyişi hakkında bilgiler aldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ederek hayırsever tarafından yaptırılan ek binada incelemelerde bulundu.
Kırşehir’de, iş insanları Ali Rıza Badem ve kardeşi Halil İbrahim Badem’in katkılarıyla yapımı tamamlanan ek binada incelemelerde bulunan Vali Akın, eğitime yapılan her yatırımın önemli olduğunu söyledi.
Akın, ek bina incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi, eğitim gören kalfaların ve ustaların bilgili, donanımlı ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamaktadır"dedi.
Ayrıca Vali Akın, AHİKA Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı dahilinde “Gençler Akıllı Mobilya İle Çalışma Hayatında Projesi” kapsamında Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezine hibe edilen ahşap kesim ve pres makinelerinde incelemelerde bulunarak makinelerin işleyişi hakkında bilgiler aldı.

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