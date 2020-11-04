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Vali Aksoy, depremde hasar gören okul binasında incelemede bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 04.11.2020 15:27 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, geçtiğimiz Cuma güne meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde hasar gören Kuşadası’ndaki ilkokulda incelemede bulundu.Bilindiği gibi, Ege Denizi’nde Cuma günü meydana gelen depremde İzmir’den sonra en çok etkilenen merkezlerin başında Kuşadası yer alıyordu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, geçtiğimiz Cuma güne meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde hasar gören Kuşadası’ndaki ilkokulda incelemede bulundu.
Bilindiği gibi, Ege Denizi’nde Cuma günü meydana gelen depremde İzmir’den sonra en çok etkilenen merkezlerin başında Kuşadası yer alıyordu. Depremde şu ana kadar ki belirlemelere göre aralarında Cumhuriyet İlkokulu’nun ve bazı kamu kurumlarının da bulunduğu 56 bina ağır hasar görmüştü. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bugün Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, Milli Eğitim, Afad ve Çevre Şehirçilik Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Cumhuriyet İlkokulu’nda inceleme yaparak, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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