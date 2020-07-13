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Vali Aksoy Kurban Vekaletini Kızılay’a verdi

AYDIN HABERLERİ  | 13.07.2020 12:31 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kızılay’a kurban bağışında bulundu.Kurban Bayramı öncesi Kızılay Aydın İl Başkanlığı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Vali Aksoy Kurban Vekaletini Kızılay’a verdi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kızılay’a kurban bağışında bulundu.

Kurban Bayramı öncesi Kızılay Aydın İl Başkanlığı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette bu yılki kurbanını Kızılay’a bağışlayan Vali Aksoy, Aydınlı hayırseverlerin de kurbanlarını Kızılay’a bağışlamaları konusunda çağrıda bulundu.

“Kurban vekaletimi verdim”
Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, “Devletimizi temsilen Aydın Valisi olarak Türk Kızılayı’nın onursal başkanıyız. Dolayısıyla göz bebeğimiz gibi korumamız ve kollamamız gereken bir kuruluş olan Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı’nın her daim yanında olacağız, destekleyeceğiz. Aydınlıların da aynı hassasiyeti gösterdiklerini öğrendim ve göstereceklerine inancım tamdır. Bu vesile ile bu yıl da kurbanımı Aydın Türk Kızılay İl Başkanlığı aracılığıyla ile Kızılay’a vekaletimi vererek bağışladım. Dolayısıyla bütün Aydınlı hayırseverlerin de kurbanlarını Türk Kızılay’ına bağışlamaya davet ediyorum” dedi.

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