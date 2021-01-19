Vali Ali Çelik: "Hiçbir vatandaşımız sokakta kalmasın"

Vali Ali Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret etti. Vakfın yardım çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çelik, “Varoluş gayemiz zorda kalan insanımıza yardımcı olmak. Adil ve hakkaniyetli bir çalışma içerisinde olmalıyız” dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, devletle ihtiyaç sahipleri arasında sosyal yardımların doğrudan ve en kısa sürede vatandaşa ulaştırılmasında köprü vazifesi gören Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret etti. Vali Ali Çelik; vakfın işleyişi, 2020 yılı faaliyet raporu ve 2021 yılı projeleri hakkında bilgiler aldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının devletin vatandaşa uzanan şefkat eli olduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Varoluş gayemiz zorda kalan insanımıza yardımcı olmak. Adil ve hakkaniyetli bir çalışma içerisinde olmalıyız. İhtiyacı olduğu halde yardım istemeye çekinen, ocağında sıcak aşı kaynamayan aile varsa bunun vebali altındayız. Bize gelmeyen, gelemeyen yoksul vatandaşımız varsa devlet olarak biz ona gitmeliyiz. Eksiklerini yerinde tespit etmeli, acil ihtiyaçlarına çözüm bulmalı ve hakkaniyeti sağlayabilmeliyiz” diye konuştu.