YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Vali Atay ailelere baş sağlığı diledi

Vali Atay ailelere baş sağlığı diledi

DÜZCE HABERLERİ  | 05.01.2021 13:57 | Son Güncelleme

19) salgınında hayatını kaybeden SYDV personeli Muzaffer Dudak ile Çamköy Mahalle muhtarı Nazım Armağan Mert’in yakınlarına baş sağlığı ziyareti gerçekleştirdi.Korona virüs (Covid-19) pandemisi can almaya devam ediyor.

19) salgınında hayatını kaybeden SYDV personeli Muzaffer Dudak ile Çamköy Mahalle muhtarı Nazım Armağan Mert’in yakınlarına baş sağlığı ziyareti gerçekleştirdi.
Korona virüs (Covid-19) pandemisi can almaya devam ediyor. Düzce’de son olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sosyal inceleme görevlisi Muzaffer Dudak ile Çamköy Mahalle Muhtarı Armağan Nazım Mert, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Düzce Valisi Cevdet Atay’da korona virüs nedeni ile hayatlarını kaybeden valilik personeli ve mahalle muhtarının ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. SYDV çalışanı Muzaffer Dudak’ın Düzköy’de ki evini ziyaret ederek Dudak ailesine, Muzaffer Duak’ın oğulları Enes ve Furkan Dudak’a başsağılı diledi. Vali Atay daha sonra Çamköy Mahalle muhtarı Nazım Armağan Mert’in Çamköy mahallesindeki evini ziyaret ederek Mert ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerek acılarını paylaştıklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

Düzce Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:13
Öğle
13:06
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:14

Düzce Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Ayşe Eczanesi
Merkez
Mayıs Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.