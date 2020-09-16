YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Vali Atik’ten Badağ’a ziyaret

Vali Atik’ten Badağ’a ziyaret

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Babadağ’da yapılan çalışmaların yerinde incelendi.Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık Babadağ’ı ziyaret ederken görüşmeye Babadağ Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş da katılım sağladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Babadağ’da yapılan çalışmaların yerinde incelendi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık Babadağ’ı ziyaret ederken görüşmeye Babadağ Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş da katılım sağladı. İl heyeti öncelikle Babadağ Kaymakamlığı’na ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve son olarak da Babadağ Belediyesi’nde görüşmeler yaptı. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı’yı makamında ziyaret eden ekip, Babadağ’daki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Görüşmede Babadağ’da daha önce yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet Babadağ’da planlanan çalışmalar hakkında da fikirlerini sundu. Babadağ Belediyesi ve Başkan Ali Atlı’ya görevinde başarılar dileyen Vali Atik, Emniyet Müdürü Yıldız ve Jandarma Albay Yanık Babadağ için en iyisinin olmasını temenni etti.
Heyet, Babadağ Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş’ın ise tayini sebebiyle son görev gününde başarılar diledi.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı konuyla ilgili “Bugün Valimizi, Emniyet Müdürümüzü ve İl Jandarma Komutanımızı ağırladık. Babadağ’a yapmış oldukları ziyaretten dolayı çok memnun kaldık. Babadağ’ımız ve Babadağlı vatandaşlarımız için yapacağımız çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı olarak ilçemiz için en iyisini yapmak istediğimizi belirttik. Misafirlerimize nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ormana evrilen çilek şoke etti! Ormana evrilen çilek şoke etti!
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi

Denizli Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
13:04
İkindi
16:33
Akşam
19:18
Yatsı
20:34

Denizli Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Ayhan Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Turkuaz Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.