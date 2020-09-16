Vali Atik’ten Badağ’a ziyaret

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Babadağ’da yapılan çalışmaların yerinde incelendi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık Babadağ’ı ziyaret ederken görüşmeye Babadağ Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş da katılım sağladı. İl heyeti öncelikle Babadağ Kaymakamlığı’na ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve son olarak da Babadağ Belediyesi’nde görüşmeler yaptı. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı’yı makamında ziyaret eden ekip, Babadağ’daki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Babadağ’da daha önce yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan heyet Babadağ’da planlanan çalışmalar hakkında da fikirlerini sundu. Babadağ Belediyesi ve Başkan Ali Atlı’ya görevinde başarılar dileyen Vali Atik, Emniyet Müdürü Yıldız ve Jandarma Albay Yanık Babadağ için en iyisinin olmasını temenni etti.

Heyet, Babadağ Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş’ın ise tayini sebebiyle son görev gününde başarılar diledi.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı konuyla ilgili “Bugün Valimizi, Emniyet Müdürümüzü ve İl Jandarma Komutanımızı ağırladık. Babadağ’a yapmış oldukları ziyaretten dolayı çok memnun kaldık. Babadağ’ımız ve Babadağlı vatandaşlarımız için yapacağımız çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı olarak ilçemiz için en iyisini yapmak istediğimizi belirttik. Misafirlerimize nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

