Vali Aykut Pekmez için veda yemeği düzenlendi

Adıyaman Valiliği görevinden mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Vali Aykut Pekmez onuruna Adıyaman Belediyesi tarafından veda yemeği düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları Ayhan Akpay, Bedir Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gazeteciler cemiyeti başkanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Valimiz Aykut Pekmez’in devlet tecrübesi, uyumu ve sorunlara pratik çözümler üretmesi bizim için bir güven unsurudur. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz kendilerinden razıydık, Allah’ta kendisinden razı olsun. Önemli olan gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Valimiz de güzel bir sada bırakarak ayrılıyor. Ben eminim ki bu tecrübesiyle ve birikimiyle devletimize çok faydası olacak. Dilerim bundan sonraki hayatında da hep güzelliklerle karşılaşır. Kendisi hep gönlümüzde olacak. Bundan sonraki hayatında sayın valimize ve ailesine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Ayhan Akpay ise konuşmasında, “Valimiz Aykut Pekmez, görev yaptığı süre boyunca huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’ın sorunlarının çözümünde diyaloga önem vererek sorunların çözümü yoluna gitti. Devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza her daim hissettirdi. Yakın çalışma arkadaşları olarak biz kendisinden razıyız Allah’ta kendisinden razı olsun. Biz Mülki İdare Amirleri için önemli olan hizmet ettiğiniz yerde hoş bir sada ile ayrılmaktır. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, Valimiz de gönüllerde hoş bir sada bırakarak ayrılıyor. Yaptığı bu hizmetlerden dolayı sayın Valimize çok teşekkür ediyor, ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Vali Aykut Pekmez ise, “Bugün burada Adıyaman’daki görev süremizin bitmesiyle birlikte salgın ortamı içerisinde veda yemeği için bir araya toplanmış bulunuyoruz. Meslek hayatım boyunca hem kendimin hem de birçok çalışma arkadaşımın veda yemeğine katıldım. Veda yemeklerinde bulunmak ve konuşmak hep zor olmuştur. Çünkü karışık duyguları bir arada yaşıyorsunuz. 1997 yılında Kaymakamlık görevine başladığımdan beri bu 11. tayinim oluyor. Kamudaki görevim süresince görevimi ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. İdarecilik gibi sorumluluğu çok olan mesleklerde mükemmelliği yakalamak takdir edersiniz ki çok kolay olmuyor. Adıyaman’a 1,5 yıl gibi bir süre hizmet ettik. Üzüntüsüyle sevinciyle burada hayatımızın bir parçasını geçirdik. Bundan sonra fahri bir Adıyamanlı olarak daha önce görev yaptığımız yerlerde bağlantımızı sürdürdüğümüz gibi Adıyaman’da da bağlantılarımız sürecektir inşallah. Birkaç gün sonra Adıyaman’dan ayrılacağız ama gönlümüzün bir parçası Adıyaman’da olacaktır. Kapımız ve gönlümüz bulunduğumuz yerlerde her zaman bir fahri Adıyamanlı olarak bütün Adıyamanlı kardeşlerimize açık olacaktır. Devletimizin bizlere sağladığı imkânlarla Adıyaman’da elimizden geldiğince yatırımlara ve hizmetlere katkı sunmaya çalıştık. Elbette bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil. Bu süreçte ilimizdeki bütün atanmış-seçilmiş, en alttan en üstte kadar bütün çalışanlarımıza ve en önemlisi Adıyaman halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Vali Yardımcısı Ayhan Akpay Vali Aykut Pekmez’e Adıyaman’a has çeşitli hediyeler takdim etti.

Veda yemeği sonrası Vali Aykut Pekmez, yemeğe katılan tüm konuklarla tek tek vedalaştı.