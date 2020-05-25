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Vali Baruş, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

MALATYA HABERLERİ  | 25.05.2020 10:45 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.Malatya - Elazığ karayolu uygulama noktası ile başlayan ziyaret, Sanayi Polis Merkez Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ile devam etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.
Malatya - Elazığ karayolu uygulama noktası ile başlayan ziyaret, Sanayi Polis Merkez Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ile devam etti. Kolluk amirlerinden yapılan çalışmalar ile bilgiler alan Vali Baruş, buralarda görev yapan polis ve jandarmanın Ramazan Bayramını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayram gününde 7 gün 24 saat görev yapan kolluk kuvvetlerinin çok önemli bir görevi ifa ettiğini belirten Vali Aydın Baruş, “Burada nöbet başındasınız, hepinize teşekkür ediyorum. Milletimizin hizmetinde 24 saat görev yapıyorsunuz. Bayramda, tüm tatillerde kısaca her zaman görev başındasınız. Sizlerin her daim hazır oluşunuz hepimizi emniyette tutuyor. Vatandaşımızın huzur ve refahına ciddi oranda katkı sağlıyor, huzur içerisinde bayramlarını geçirmelerini temin ediyorsunuz. Başarılı görevlerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyor, Allah sizleri kazalardan belalardan uzak etsin, sağlık içerisinde ailelerinizle beraber hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.
Son olarak Malatya -Sivas karayolu Yazıhan İlçesinde uygulama noktasını ziyaret eden Vali Baruş’u, Yazıhan İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı karşıladı. Vali Baruş, uygulamalar hakkında bilgi alarak görev yapan jandarmaların da bayramını kutlayarak buradan ayrıldı.
Vali Aydın Baruş’un bayram ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce de eşlik etti.

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