Vali Bektaş’tan 19 Mayıs mesajı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bektaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını güzel yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi ilimizde de sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı, milletimizin yokluk ve imkânsızlıklara rağmen özgür yaşama, azim ve kararlılığı ile verdiği, tarihte eşi benzeri görülmeyen kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin başlangıcı, milletimizi müreffeh yarınlara kavuşturan bir sürecin, bağımsızlık hareketinin ilk adımıdır. 19 Mayıs 1919 bağımsızlık ve özgürlük iradesinden asla ödün vermeyen bir milletin kahraman ordusuyla birlikte çok büyük bedeller ödeyerek yoktan var oluşunun başladığı gündür.

Türk Milleti büyük bir cesaret, inanç ve kararlılıkla sürdürülen Kurtuluş Savaşından başarıyla çıkarak, bir milletin zorda kaldığında neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip çıkanların, vatan sevgisini her şeyden üstün tutanların, esarete karşı duranların yazdığı büyük bir destan, onurlu bir mücadelenin adıdır. Büyük bir zaferle çıktığımız Kurtuluş Mücadelesinin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’yle bugünkü büyük ve güçlü devletimizin temelleri atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en büyük eserimdir dediği Türkiye Cumhuriyetini aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan gençlere emanet ederek onlara verdiği önemi, duyduğu güveni göstermiş, onurlu bir mücadelenin başlangıcı olan bu günü de sevgili gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir. Şanlı tarihimize ve büyük devletimize sahip çıkmak, geleceğimizin güvencesi gençlerimizi aynı bilinçle yetiştirmek herkesin ortak sorumluluğudur. Kalpleri vatan sevgisi ile dolu, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirine sevgi ve saygı ile yaklaşan, çok iyi eğitim almış, çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriyle donatılmış, üretken, aklı ve bilimi yol gösterici kabul etmiş, araştıran, sorgulayan, şanlı tarihini, kültürünü özümsemiş, ülkesini milletini seven, sorunlara duyarlı sevgili gençlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni geleceğe en iyi şekilde taşıyacaktır. İnanıyoruz ki sevgili gençlerimiz kahraman ecdadından devraldığı bu büyük emanetin sorumluluğunu üstlenerek milli birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, saygıdeğer halkımızın ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum"